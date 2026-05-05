快訊

東北季風+華南雲雨區雙重影響「全台有雨」 母親節天氣狀況曝

鼠患升溫！命理師「去年底精準預言」 網朝聖驚呼：太神了

總統提名檢察總長徐錫祥遭封殺 陳宏達：「政檢兩棲」人民不再信任司法

聽新聞
0:00 / 0:00

憂太依賴台積電？蘋果傳接洽英特爾三星 建立處理器「第二代工來源」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司傳出已經與英特爾、三星電子展開初步討論，研議委託它們生產蘋果產品所使用的主要處理器。法新社
蘋果公司傳出已經與英特爾、三星電子展開初步討論，研議委託它們生產蘋果產品所使用的主要處理器。法新社

知情人士透露，蘋果公司已經與英特爾、三星電子展開初步討論，研議委託它們生產蘋果產品所使用的主要處理器，此舉是要讓蘋果在長期合作夥伴台積電之外還擁有第二選項。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果已與英特爾進行初期階段協商，討論委託其晶片代工服務。同時，蘋果的主管也曾參訪三星在德州建設中的晶圓廠，該廠未來也將生產先進晶片。

不過，消息人士說，迄今這些行動都還沒有促成任何訂單，而且與兩家供應商的合作仍處於非常初步的階段，原因是蘋果對於使用非台積電技術仍有疑慮，最終也不一定會確實與其他合作夥伴展開合作。

蘋果、英特爾、三星與台積電的發言人均拒絕評論此事。

十多年來，蘋果一直自行設計iPhone、iPad等裝置的主要處理器，即系統單晶片（SoC），並仰賴台積電以最先進製程在台灣量產晶片。目前最新的iPhone與Mac使用的處理器是靠3奈米製程生產。

然而，即使是蘋果這樣的大型晶片買家，也無法完全避免供應鏈中斷的影響。近期晶片短缺主要受到AI資料中心大規模建設，以及可在自身機上運作AI模型的Mac需求高於預期所帶動。這也凸顯蘋果有必要考增加供應商。

蘋果高層上周在財報會議中也討論了相關問題，指出iPhone與Mac的晶片供應不足正在限制成長。執行長庫克表示：「我們在供應鏈上的彈性比平常還要低。」他指出，蘋果也面臨記憶體晶片短缺問題，但目前更大的挑戰仍是主要處理器的供應不足。

不過，尋找備援供應商並不容易。英特爾與三星目前仍無法穩定提供能與台積電相比的產能與規模。

對英特爾而言，尋找外部晶片代工客戶是執行長陳立武振興公司計畫的重要一環。英特爾在過去多次失敗後，仍處於努力建立晶圓代工業務客戶群的早期階段，若能奪下蘋果訂單，將是一大勝利，也可能有助於吸引更多客戶。

三星在晶圓代工領域相對較為成功，但仍難以追上台積電，市場排名仍居第二。若能獲得蘋果認可，對三星將具有重大意義。

蘋果與這兩家業者的關係起伏跌宕。英特爾曾在2006年至約2020年間為Mac提供處理器，之後蘋果轉向自研晶片。更早之前，三星也曾是iPhone晶片製造合作夥伴。

iPhone 台積電

延伸閱讀

庫克掌舵15年市值翻10倍，交棒硬體戰將特納斯！員工眼中「超級大好人」，能否帶領蘋果重返巔峰？

英特爾脫離危機 仍需住院觀察

蘋果營收創新高！iPhone 17、AI帶動Mac銷量 1成本上升將成未來財務挑戰

發現薇趨勢／看蘋果硬體派接班…

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

油價和政府舉債壓力雙重壓力下 美債30年期公債殖利率失守5%防線

美國公債價格周一下跌， 30年期公債殖利率觸及去年7月以來最高水準，油價飆漲加劇通膨疑慮，美國政府上修舉債預估規模，也引發市場對供應量增加的顧慮。

陸加速半導體材料自主！國產矽晶圓占比今年拚70% 12吋為核心

中國大陸加速半導體材料自主化，目標是在今年讓國內晶片製造商使用的矽晶圓中，超過70%來自本土生產，12吋晶圓成為重點。

憂太依賴台積電？蘋果傳接洽英特爾三星 建立處理器「第二代工來源」

知情人士透露，蘋果公司已經與英特爾、三星電子展開初步討論，研議委託它們生產蘋果產品所使用的主要處理器，此舉是要讓蘋果在長期合作夥伴台積電之外還擁有第二選項。

特斯拉達成自駕重大里程碑 FSD全球累計里程達100億英里

特斯拉（Tesla）表示，上周末，全球特斯拉客戶駕駛備配「受監督」版的「全自動駕駛」（FSD）先進駕駛輔助系統的車輛，累計行駛里程已超過100億英里（約160億公里）。這個里程碑是先前特斯拉執行長馬斯

蘋果傳將推自製票卡工具！iOS 27開放QR code匯入Wallet

蘋果公司傳出正準備一項名為「製作票卡」（Create a Pass）的新功能，讓用戶能在「錢包」（Wallet）應用程式內自行建立與客製數位票券與禮品卡，預計將隨下一代iPhone作業系統iOS 27

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。