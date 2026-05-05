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特斯拉達成自駕重大里程碑 FSD全球累計里程達100億英里

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
在2025年式特斯拉Model 3上使用全自駕軟體，行駛在洛杉磯街道上。 路透
在2025年式特斯拉Model 3上使用全自駕軟體，行駛在洛杉磯街道上。 路透

特斯拉（Tesla）表示，上周末，全球特斯拉客戶駕駛備配「受監督」版的「全自動駕駛」（FSD）先進駕駛輔助系統的車輛，累計行駛里程已超過100億英里（約160億公里）。這個里程碑是先前特斯拉執行長馬斯克說過，要實現「安全的、無監督版自動駕駛」所需的門檻。

特斯拉（TSLA）的數據顯示，在這100億英里當中，約37.6億英里是在城市地區的道路行駛。

美國媒體指出，儘管跨越門檻，特斯拉客戶熱切期待先進駕駛輔助系統更新到更厲害的自駕程度，但估計至少還需要幾個月的時間，才能等到特斯拉承諾已久的升級方案正式推出。特斯拉的FSD系統，雖取名全自駕，但目前仍要求駕駛員必須全程留意路況。

摩根士丹利（大摩）分析師裴科可（Andrew Percoco）在上個月發給投資人的報告中表示，蒐集到100億英里的訓練數據，是個「象徵性里程碑，強化了特斯拉在自駕技術的領先地位」。然而，他認為特斯拉必須展示更多證據，才能證明無人監督的FSD確實「指日可待」。

特斯拉究竟何時會開始提供無人監督的FSD，一直是投資人關注的核心問題。在特斯拉4月最近這次的財報會議登場前，投資人為問答時間提交的前五大問題中，就有兩個與FSD升級有關。

馬斯克的回應是，他「猜測」，升級的無人監督版FSD可能在2026年第4季準備妥當。但他提到這個時間表有兩項顯著限制。一是在特定區域確認系統安全無虞後後，才會逐步開放給消費者。要克服的安全問題包括：天氣、複雜路口、道路標線模糊等。二是舊款需要汰換為新款，才能執行更新後的軟體。

這個時間表能否兌現尚不明確。馬斯克向來給出樂觀預測但未必能如期實現。例如，他在2025年3月曾表示，無人監督的特斯拉車輛將在同年6月於德州奧斯汀載客，並在2025年底前進入美國「許多」其他城市。但直到今年初，特斯拉才開始在奧斯汀提供無人監督的載客服務。

上個月特斯拉開始在達拉斯和休士頓提供自駕計程車（Robotaxi）服務，在舊金山推出較傳統的服務。公司的目標是到6月時在至少其他五個城市營運Robotaxi，並在2026年底前擴展至總計約12個城市。

裴科可將特斯拉的投資評級列為「持平」（equal weight）。他在報告中寫道：「我們認為特斯拉股價短期內的上漲空間有限，因為關鍵實體AI計畫，像是Robotaxi和人型機器人Optimus，目前商業化的進度比預期更慢。」

特斯拉股價周一收盤上漲0.43%，報392.51美元。但今年以來股價已下跌約13%。

馬斯克 Tesla

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