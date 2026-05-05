波克夏傳選定Gen Re董事長為保險事業長期操盤手詹恩接班人

波克夏公司（Berkshire Hathaway）據傳已選定旗下再保事業 Gen Re 董事長夏邁亞（Charlie Shamieh），做波克夏保險事業長期操盤手詹恩（Ajit Jain）的接班人，目的是在確保這個集團最關鍵事業經營層日後能平穩交棒。

波克夏董事長巴菲特形容現年74歲的詹恩是「無可取代」的高階主管，他目前尚未表態何時卸任，在可預見的未來也將留在原職。華爾街日報引述知情人士報導，詹恩若決定退休，夏邁亞將接手掌管波克夏的保險事業。

夏邁亞在保險界已是一位知名人物，在業界擁有數十年的經驗，2018 年加入Gen Re 之前，曾任職於美國國際集團（AIG）與德國慕尼黑再保險集團（Munich Re Group）。

許多長期關注波克夏的人──就連巴菲特本人都認為，找詹恩的繼任者和尋找合適的執行長同樣重要，因為保險業務不僅是波克夏脫穎而出的核心，其業務本身也充滿複雜性和風險。保險事業帶來的獲利已為波克夏賺進數十億美元，成為波克夏擴張及維持龐大投資組合的後盾。

波克夏當今的保險事業涵蓋眾多業務，包括 Geico 車險、財產和意外險、勞工賠償險、醫療責任險以及再保險。