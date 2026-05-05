Palantir業績創高、需求爆表！為何擋不住盤後股價走跌？

美國數據分析公司Palantir周一公布第1季財報，受美國軍方需求強勁與企業客戶業務快速成長帶動，營收與獲利創單季新高，但儘管財報亮眼，股價在盤後交易下跌2.7%。

Palantir上季總營收達到16.3億美元，較去年同期大增85%，是歷來最大年增幅，超過市場預期。執行長卡普（Alex Karp）表示，公司目前最大問題是「需求太強」，尤其在美國市場，「我們根本無法滿足需求」。

美國營收達13億美元，年增104%，其中商業部門營收成長133%至5.95億美元，快速追趕政府業務的年增84%至6.87億美元。

Palantir上季淨利是8.76億美元，為一年前的四倍，優於分析師預估。

該公司已上調全年財測，預估營收將達76.5億至76.6億美元，也高於分析師預期的72.45億美元。

Palantir強調其人工智慧平台（AIP）可整合客戶數據，並建立可追蹤、可稽核的AI流程，與部分前沿AI公司產品被批為「AI垃圾」形成對比。

Palantir近期取得美國政府的多項合約，包括與農業部簽訂3億美元採購協議，協助農民透過數據整合管理日益上漲的供應成本；另與國土安全部簽訂為期五年的10億美元合約，進一步參與川普政府的移民執法相關工作。此外，國防部上周宣布與八家AI公司達成協議，在機密環境中使用其模型與工具，可能擴大Palantir的Maven智慧系統應用範圍。該系統過去一年使用量成長四倍，並應用於委內瑞拉突襲行動以及對伊朗的戰事。

另外，該公司以高度精簡的人力達成大幅成長。卡普表示：「我們以今日軟體業相當罕見的人力紀律，實現了增長。」該公司全體業務人員僅70名，每位員工年均創造150萬美元營收。

儘管基本面強勁，Palantir股價自年初以來下跌約17%，主因市場擔憂AI代理技術可能取代傳統軟體服務。不過，也有分析師認為，Palantir因具備跨模型整合能力，相較其他軟體公司風險較低。