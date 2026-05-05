全球首個拒高碳排廣告首都 阿姆斯特丹禁宣傳肉類、燃料

荷蘭阿姆斯特丹成為全球首個禁止刊登肉類與化石燃料產品公共廣告的首都。自5月1日起，地鐵、輕軌與街頭看板將不再出現漢堡、燃油車及航空公司的廣告。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，在阿姆斯特丹最繁忙的輕軌站之一，在黃水仙與橘鬱金香綻放的圓環旁，張貼廣告的景象已出現改變。

如今看板內容已由藝文氣息取代，例如阿姆斯特丹國立博物館（Rijksmuseum）以及鋼琴演奏會。沒多久前，這裡還充斥著雞塊、休旅車和低價旅遊行程的廣告。

當地政界人士指出，此舉是為了確保阿姆斯特丹街景與市政府自身的環保目標保持一致。

這些目標旨在讓阿姆斯特丹於2050年實現碳中和，並讓當地居民在同一時期內，將肉類攝取量減半。

綠色左派黨（GreenLeft Party）的芬霍夫（Anneke Veenhoff）表示：「氣候危機已迫在眉睫。我是說，如果你想當氣候政策的領頭羊，卻又把廣告牆租給推廣反向價值的廣告，這不是很荒謬嗎？」

「多數民眾都想不通，既然市府正積極推行反對這些產品的政策，為什麼還要出租公共空間給它們打廣告來獲利。」

致力於維護動物權利的荷蘭害愛護動物黨（Party for the Animals）阿姆斯特丹黨團領袖巴克（Anke Bakker）也表達相同看法。

她推動這項新限制措施，並駁斥有關這些禁令是「保母國家」過度干預的指控。

巴克說：「每個人都可以自行做決定，但實際上我們希望大型企業不要再無時無刻告訴我們該吃什麼、買什麼。某種程度上，我們其實是給人們更多自由，因為他們可以自己做選擇，不是嗎？」