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Circle股價狂飆20%！清晰法案保留穩定幣獎勵機制 但銀行業又大喊不滿

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美元穩定幣USDC發行商Circle股價4日收盤飆漲近20%，因立法者在周末針對《數位資產市場清晰法案》達成妥協方案，在特定條件下保留了穩定幣的獎勵機制。路透
美元穩定幣USDC發行商Circle股價4日收盤飆漲近20%，因立法者在周末針對《數位資產市場清晰法案》達成妥協方案，在特定條件下保留了穩定幣的獎勵機制。路透

美元穩定幣USDC發行商Circle股價周一（4日）收盤飆漲近20%，因立法者在周末針對《數位資產市場清晰法案》（CLARITY Act）達成妥協方案，在特定條件下保留了穩定幣的獎勵機制。不過，銀行團體同日對此表達反對，進一步施壓對美國國會議員，要求對穩定幣獎勵條款持續協商。

在上周五，《清晰法案》草案中的關鍵措辭被更新，限制加密貨幣公司不得對用戶的被動穩定幣存款支付類似儲蓄帳戶的利息或收益，這類功能將留給傳統銀行。不過，法案仍一如外界預期，允許針對像是交易、轉帳或質押等活動，進行以使用為導向的獎勵，例如與交易、轉帳或質押等活動掛鉤的激勵措施。

這項消息激勵Circle股價在周一收盤上漲19.9%；而USDC穩定幣的主要分銷商、美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase上漲6.1%。數位資產管理業者BitGo與Galaxy Digital分別上漲10.3%和3.8%。

Coinbase執行長阿姆斯壯周一早上在社群平台 X 發文表示：「就這樣定案吧（Mark it up）。」

今天盤中，比特幣價格上漲0.5%，報80,243.39美元，在周末期間突破80,000美元大關，為1月來首見。

對USDC等穩定幣賺取通常以獎勵形式呈現的收益，一直是吸引用戶持有這類資產的重要誘因，類似於存在銀行帳戶中現金所產生的利息。此次條文修訂對Circle和Coinbase而言相對有利，但可能對那些高度依賴高收益存款產品吸引用戶的小型加密平台帶來壓力。

銀行主要產業協會周一對上述清晰法案的關鍵措辭調整表示反對，主張最新草案「仍有不足之處」。銀行業一直擔心，穩定幣若搭配交易所營作的獎勵計畫，是否會開始像「帶有收益的現金帳戶」運作，可能將存款從傳統銀行體系中吸走。

包括美國銀行家協會與銀行政策研究所（BPI）在內的銀行產業協會指出，其中一個問題是該提案在特定條件下，允許加密交易所針對用戶參與其會員計畫支付利息，「這是一個必須被解決的重要漏洞」。他們補充說，未來幾天將向立法者提出「更詳細的建議」。

銀行業對最新獎勵提案的疑慮，可能進一步拖延這項全面性的加密貨幣立法；自從Coinbase在今年1月撤回支持後，該法案一直在美國參議院停滯不前。

Coinbase與Alsobrooks的發言人目前尚未立即回應置評請求。

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