快訊

國民黨團大會提軍購折衷版 賴士葆：最多匡到8000億不表決是共識

美伊荷莫茲爆「迷你戰爭」！外媒曝川普陷兩難內幕 恐數日內重啟空襲

二科不及格竟告學校霸凌要國賠 嘉義男大生求償200萬被法官打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

散戶也能買OpenAI？加密平台開後門押注AI 但並未交易實際股權

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Anthropic在Ventuals平台的報價。/擷自彭博
Anthropic在Ventuals平台的報價。/擷自彭博

金融圈正瘋狂把 AI 投資門檻降低，賣給一般散戶。如今連加密幣平台都開了後門，讓人直接買到 OpenAI 這種還沒上市、原本根本買不到的公司股份。

曾經是數位代幣投機領域的加密幣基礎設施，正開始重新布局，讓交易者能以 24 小時即時交易並加槓桿的方式，對 Anthropic、OpenAI 和 SpaceX 進行押注。

彭博報導，順應這波轉變的兩家加密幣平台 Ventuals 和 PreStocks，以未平倉合約和市值總和計算的交易熱度今年初到上個月已膨脹超過兩倍。主要的加密幣交易所也開始掛牌首次公開發行股票前（pre-IPO）的資產，將這些工具的觸角延伸至數千萬名用戶。Hyperliquid 區塊鏈上的加密衍生性商品平台 Trade.xyz 也加入此行列。

在 Ventuals 和 PreStocks 平台上，交易員已將 Anthropic 的隱含估值推升至 1.6 兆美元，是投資人在最近一輪籌資為該公司設定估值的兩倍。

這些數據反映的是投機性部位，而非實際股權的交易。

這些交易都不賦予真正的所有權，且這兩個平台的運作方式也不相同。由投資公司 Paradigm 支持的 Ventuals，交易者是透過沒有資產支持的永續合約（Perpetual Futures）來投機，既沒有到期日，也與任何實際的股票交易沒有關聯。

PreStocks 則採取不同的做法：其代幣是針對特殊目的公司（SPV）的部位，以一比一的比例打造，旨在追蹤次級市場上的真正股票。這讓持有者擁有SPV的股份，而此SPV號稱持有底層股權，儘管 Anthropic 已明確警告，這類架構恐怕不具法律價值，該公司視之為無效。

PreStocks 創辦人艾克爾（Xavier Ekkel）表示，這些 SPV 是透過基金和經紀商取得的。他說：「SPV 已經占了傳統pre-IPO次級市場交易量的大部分，包括知名私募公司的標的；PreStocks 是在現有的架構之上建立服務，同時為歷來不透明的市場帶來即時發現價值。」

據Artemis Analytics統計，Ventuals 自 11 月推出以來，交易量已累積約 5 億美元；PreStocks 自 9 月以來的總交易量則超過 6.3 億美元。

Ventuals 共同創辦人 Alvin Hsia說，雖然 AI 實驗室、火箭公司和機器人新創公司霸占新聞頭條，但散戶目前幾乎沒有管道能參與其中。他說：「Ventuals 將大眾對變革性科技的興趣，與真實且可交易的市場結合在一起。」

這些平台是加密幣基礎設施轉用於真實世界資產的最新例子。隨著這項技術超越最初的數位代幣領域並趨於成熟，此趨勢今年大幅加速。代幣化的國庫券基金、貨幣市場工具和私募信用工具，吸引投資人將資金投入區塊鏈體系。這些pre-IPO的衍生性商品代表這波轉向散戶端的最新領域：曾經炒作迷因幣（memecoin）投機的免許可架構，如今用來即時追隨 Anthropic 等企業的熱潮。

根據 Artemis 統計，Anthropic 是目前 Ventuals 和 PreStocks 平台上最受歡迎的標的，其「代幣化持倉量」是競爭對手 OpenAI 的兩倍。這與更廣泛的次級市場情勢相呼應；在次級市場中，隨著投資人轉向 Anthropic，OpenAI 相形失色。

區塊鏈 OpenAI SpaceX

延伸閱讀

華爾街上鏈2／業者想賣台積電 ADR 代幣 金管會沒點頭 亞資中心機會來了？

替SpaceX、OpenAI、Anthropic悄開後門？那斯達克新制背後盤算 為何恐害散戶成追高買家？

報導稱 OpenAI 未達銷售目標 相關股票大跌

搶搭 SpaceX IPO 熱？小心熱過頭

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

Palantir業績創高、需求爆表！為何擋不住盤後股價走跌？

美國數據分析公司Palantir周一公布第1季財報，受美國軍方需求強勁與企業客戶業務快速成長帶動，營收與獲利創單季新高，但儘管財報亮眼，股價在盤後交易下跌2.7%。

熊本半導體熱翻天 在地留才卻卡在第一關

在熊本半導體快速復興之際，日本正嘗試用「在地學習、在地工作」重建人才體系。新設半導體學部串連產業與升學路徑，原本可望解決技術人力缺口，學生與家長對此認知竟超低，顯示資訊斷鏈與傳統升學觀念仍在影響選擇。

Circle股價狂飆20%！清晰法案保留穩定幣獎勵機制 但銀行業又大喊不滿

美元穩定幣USDC發行商Circle股價周一（4日）收盤飆漲近20%，因立法者在周末針對《數位資產市場清晰法案》（CLARITY Act）達成妥協方案，在特定條件下保留了穩定幣的獎勵機制。不過，銀行團

散戶也能買OpenAI？加密平台開後門押注AI 但並未交易實際股權

金融圈正瘋狂把 AI 投資門檻降低，賣給一般散戶。如今連加密幣平台都開了後門，讓人直接買到 OpenAI 這種還沒上市、原本根本買不到的公司股份。

馬斯克買推特涉違規 4800萬罰款創SEC同類案新高

科技大亨馬斯克今天同意支付150萬美元（約新台幣4800萬元），以終結美國證券管理委員會（SEC）所提民事訴訟，對方指控...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。