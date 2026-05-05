散戶也能買OpenAI？加密平台開後門押注AI 但並未交易實際股權

金融圈正瘋狂把 AI 投資門檻降低，賣給一般散戶。如今連加密幣平台都開了後門，讓人直接買到 OpenAI 這種還沒上市、原本根本買不到的公司股份。

曾經是數位代幣投機領域的加密幣基礎設施，正開始重新布局，讓交易者能以 24 小時即時交易並加槓桿的方式，對 Anthropic、OpenAI 和 SpaceX 進行押注。

彭博報導，順應這波轉變的兩家加密幣平台 Ventuals 和 PreStocks，以未平倉合約和市值總和計算的交易熱度今年初到上個月已膨脹超過兩倍。主要的加密幣交易所也開始掛牌首次公開發行股票前（pre-IPO）的資產，將這些工具的觸角延伸至數千萬名用戶。Hyperliquid 區塊鏈上的加密衍生性商品平台 Trade.xyz 也加入此行列。

在 Ventuals 和 PreStocks 平台上，交易員已將 Anthropic 的隱含估值推升至 1.6 兆美元，是投資人在最近一輪籌資為該公司設定估值的兩倍。

這些數據反映的是投機性部位，而非實際股權的交易。

這些交易都不賦予真正的所有權，且這兩個平台的運作方式也不相同。由投資公司 Paradigm 支持的 Ventuals，交易者是透過沒有資產支持的永續合約（Perpetual Futures）來投機，既沒有到期日，也與任何實際的股票交易沒有關聯。

PreStocks 則採取不同的做法：其代幣是針對特殊目的公司（SPV）的部位，以一比一的比例打造，旨在追蹤次級市場上的真正股票。這讓持有者擁有SPV的股份，而此SPV號稱持有底層股權，儘管 Anthropic 已明確警告，這類架構恐怕不具法律價值，該公司視之為無效。

PreStocks 創辦人艾克爾（Xavier Ekkel）表示，這些 SPV 是透過基金和經紀商取得的。他說：「SPV 已經占了傳統pre-IPO次級市場交易量的大部分，包括知名私募公司的標的；PreStocks 是在現有的架構之上建立服務，同時為歷來不透明的市場帶來即時發現價值。」

據Artemis Analytics統計，Ventuals 自 11 月推出以來，交易量已累積約 5 億美元；PreStocks 自 9 月以來的總交易量則超過 6.3 億美元。

Ventuals 共同創辦人 Alvin Hsia說，雖然 AI 實驗室、火箭公司和機器人新創公司霸占新聞頭條，但散戶目前幾乎沒有管道能參與其中。他說：「Ventuals 將大眾對變革性科技的興趣，與真實且可交易的市場結合在一起。」

這些平台是加密幣基礎設施轉用於真實世界資產的最新例子。隨著這項技術超越最初的數位代幣領域並趨於成熟，此趨勢今年大幅加速。代幣化的國庫券基金、貨幣市場工具和私募信用工具，吸引投資人將資金投入區塊鏈體系。這些pre-IPO的衍生性商品代表這波轉向散戶端的最新領域：曾經炒作迷因幣（memecoin）投機的免許可架構，如今用來即時追隨 Anthropic 等企業的熱潮。

根據 Artemis 統計，Anthropic 是目前 Ventuals 和 PreStocks 平台上最受歡迎的標的，其「代幣化持倉量」是競爭對手 OpenAI 的兩倍。這與更廣泛的次級市場情勢相呼應；在次級市場中，隨著投資人轉向 Anthropic，OpenAI 相形失色。