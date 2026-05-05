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籲各國來美製造 商長盧特尼克：美國是世界的光

世界日報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
商務部長盧特尼克形容「美國是照亮世界的光」，籲各國來美生產製造，美會提供幫助和保護。(記者陳熙文／攝影)
商務部長盧特尼克形容「美國是照亮世界的光」，籲各國來美生產製造，美會提供幫助和保護。(記者陳熙文／攝影)

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)4日形容「美國是照亮世界的光」，指強大、成功的美國對世界來說是必要的；盧特尼克指出，企業到美國生產製造會強化美國的產業基礎，攸關美國國家安全，且美國會提供幫助和保護；另稱美國應該在藥品、能源、關鍵礦物、人工智慧(AI)基礎建設等領域上自給自足。

盧特尼克也肯定台灣、日本、南韓等國都已經做出巨大的承諾，要在美國生產製造。

盧特尼克3日出席由商務部主辦的「選擇美國投資高峰會(SelectUSA)」致詞。盧特尼克指出，川普總統希望打破市場障礙，希望企業、工廠和供應鏈能到美國來，期待世界最棒的企業都能理解到美國開始對外營業。

盧特尼克表示，川普政府上台後，資金開始湧入美國，投入美國AI基礎建設、雲端容量、數據中心、晶片和能源，並指出，台灣的台積電和美光公司共投入2000億美元在美設廠。

盧特尼克表示，只要企業在美製造、雇用員工強化美國的工業基礎，美國就會提供幫助和保護；盧特尼克說，這就是「美國優先」的真諦，不代表美國獨善其身，而是美國開放對外營業。

盧特尼克指出，美國優先也代表美國有能力照顧自己，指要確保美國的國家安全，美國必須要生產關鍵礦物、半導體、藥品；盧特尼克說，美國應該有能力照顧好特定的基本項目，像是藥物、AI基礎建設，有足夠的能源，且不依賴其他國家的關鍵礦物。

盧特尼克說，強大和成功的美國對世界來說是必要的，並表示，如果少了美國，世界是黑暗的，因為美國是世界的光。

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