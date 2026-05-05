抺茶接班人出列！紫芋全球爆紅 創業者搶進遇原料瓶頸

源自菲律賓的傳統食材紫芋（ube）近年聲勢大漲，鮮豔的紫色外觀與溫和風味席捲社群媒體，被譽為「新一代抹茶」。從連鎖咖啡巨擘星巴克到Costa Coffee都相繼推出紫芋飲品，獨立咖啡店也紛紛研發創意甜點，紫色調已成為全球餐飲業的流量密碼。但在這股紫色熱潮背後，供應鏈卻陷入混亂與瓶頸。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，市場研究顯示，美國認識紫芋的消費者比例已由5年前15%升至27%，相關菜單品項更在四年間成長三倍。

看準商機的創業者紛紛投入。31歲法國人Jeffrey Cesari在土耳其喝到紫芋拿鐵後，決心將這款飲品引進家鄉巴黎，卻發現純正紫芋來源極難尋覓。網路資訊混雜，中間商不願透露供應源，他擔心買到摻雜芋頭或紫薯的次級品。最終他親自遠赴菲律賓實地拜訪農民，才敲定每月10公斤的供應量，計畫6月底會推出自家產品。

全球需求雖激增，菲律賓紫芋產量卻不升反降。官方數據顯示，2025年紫芋產量較前一年下滑6.7%，主因種植周期長達9至12個月，報酬率不如馬鈴薯等生長期僅需數月的作物，農民缺乏種植誘因。加上年輕世代務農意願低，多數農民只能低價賣給中間商，難以受惠於國際熱潮。

中東戰事引發的能源危機更進一步推升成本。受伊朗戰爭影響，燃料價格飆升，灌溉成本增加為原來的三倍，部分農民因此將生紫芋供應價調漲29%至90披索（約1.49美元）。當地加工業者也面臨原料短缺與限電措施，近期甚至無法滿足一般消費需求。

為穩定供給，菲國政府與大學合作推動增產，菲律賓歐洲商會（ECCP）等組織則與地方共同推動「保和省紫芋計畫」（Bohol Ube Project），以契約種植直接連結農民與海外買家，盼打破中間商壟斷，讓農民直接受益於這波紫色經濟。