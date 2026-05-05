川普荷莫茲新計畫失靈！市場押9月解封機率57% 可能拖到2027年

川普推出自由計畫（Project Freedom），試圖「引導」商船通過荷莫茲海峽，但從市場反應、軍事可行性和航運業態度，多方訊號顯示該計畫短期內難以打破僵局。

首先，市場用價格投下第一張不信任票。計畫公布後，油價不跌反升，西德州原油（WTI）目前每桶接近105美元，布蘭特原油站上114美元，汽油期貨同步上揚，顯示市場並不預期該行動能迅速恢復能源供應。

根據估算，目前約有166艘油輪、總計1.7億桶原油與煉製產品被困在波斯灣，而自衝突爆發以來，已有約9億桶原油供應被迫退出市場。

其次，計畫的核心問題是定義不清。美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，「自由計畫」並非傳統的軍事護航任務，更像是一場「存在性操作」，透過增加美軍驅逐艦與空中資產在周邊區域的巡弋，試圖營造安全感，說服船東冒險通行。

這種做法遭到航運業者質疑。船舶管理公司Anglo-Eastern執行長Bjørn Højgaard直言：解除封鎖需要雙方同意，而非單方面說了算。航運巨頭馬士基雖確認一艘旗下船隻在美方保護下通過海峽，但多數大型航運公司仍持觀望態度。德國航運公司Hapag-Lloyd表示，風險評估不變，海峽對其而言仍屬關閉。

第三，更嚴峻的挑戰來自伊朗的反應。伊朗官方迅速譴責自由計畫違反4月8日生效的脆弱停火協議，並警告將攻擊未經許可通行的船隻。計畫啟動當天，美伊也隨即爆發交火。

美軍宣稱擊沉七艘伊朗快艇，並擊落多枚巡航飛彈與無人機；伊朗則以無人機與飛彈攻擊船隻，並對阿聯的富查伊拉石油樞紐發動攻擊，該設施是用於繞過荷莫茲海峽的關鍵替代管道。專家警告，這標誌著衝突進入更危險的新階段，可能演變為類似1980年代油輪戰的長期低強度消耗戰。

外媒分析，即使自由計畫能讓少數船隻在美軍支援下通過，但要恢復每日約130艘船的正常通行量，幾乎不具可行性。

另根據交易平台Kalshi的交易數據，市場普遍預期荷莫茲海峽最快要到夏末至9月才能恢復通行，9月1日前恢復的機率約57%，8月前約56%；相較於一周前預期7月即可重啟，明顯延後。儘管如此，交易員仍認為海峽最遲於明年1月1日前重新開放的可能性達76%。