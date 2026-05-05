油價昨大漲5%今開盤回跌 美伊又交火、但美軍證實積極恢復海峽航運

美國原油價格今天（5日）開盤後下跌超過1%，布蘭特原油期貨也回跌，市場正在評估伊朗對荷莫茲海峽船隻發動攻擊的影響，以及一艘由馬士基（Maersk）營運、懸掛美國國旗的船隻在美軍護航下通過海峽的消息。

美國西德州中級原油（WTI）6月期貨盤中跌1.4%，報每桶104.90美元，逆轉周一收盤時大漲4.4%的走勢。

布蘭特原油7月期貨今天盤中下跌0.53%，報每桶113.83美元；周一收盤時大漲5.8%，因稍早伊朗媒體報導，一艘美軍驅逐艦因無視伊朗警告，並企圖通過荷莫茲海峽，遭到伊朗軍方發射2枚飛彈擊中。不過，美國官員否認這項消息。

在4日稍後，貨櫃航運巨擘馬士基表示，其旗下由Farrell Lines部門營運、懸掛美國國旗的汽車運輸船「Alliance Fairfax」周一在美軍護航下，經由荷莫茲海峽駛離波斯灣，緩解了部分市場對即時供應中斷的擔憂。

美國中央司令部周一在社群平台X上表示，美軍正積極協助恢復荷莫茲海峽的商業航運。

在此之前，美國總統川普於周一發動一項旨在重新開放荷莫茲海峽航運的新行動，但伊朗隨即展開報復，試圖維持對這條關鍵能源運輸通道的控制。據報導，多艘商業船隻遭到攻擊，阿拉伯聯合大公國一座石油港口在遭遇伊朗攻擊後起火。川普動用美國海軍試圖恢復航運的舉措，引發了自四周前停火以來最嚴重的衝突升級。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）周一在簡報會上對記者表示，美軍在協助兩艘懸掛美國國旗的船隻通過荷莫茲海峽時，擊退來自伊朗無人機、飛彈和武裝小艇的襲擊。

川普在社群平台Truth Social發文說：「我們已擊毀七艘小型船隻，或者用他們的話說是『快艇』。」

加劇緊張局勢的事件，還包括阿聯表示攔截了伊朗的巡弋飛彈，並指責伊朗的無人機襲擊造成富查伊拉港發生大火並導致三人住院。自美國與伊朗近一個月前開始停火以來，阿聯首次向居民發布多次飛彈警報。

警報發布數小時前，阿聯國有的阿布達比國家石油公司擁有的一艘油輪在荷莫茲海峽外的另一起事件中遭到伊朗無人機擊中。

最新襲擊以及川普的說法動搖了自4月8日生效以來的美伊停火，並提高美國及其盟國以色列可能恢復打擊伊朗的可能性。

以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）在社群媒體上表示，伊朗對阿聯的襲擊相當於「宣告重啟針對美國及以色列在該地區盟友的戰爭」。

古柏多次拒絕回應有關停火是否已被打破的問題。