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亞馬遜物流正式對外開放ASCS整合海陸空方案 FedEx、UPS聞風重挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞馬遜周一發表亞馬遜供應鏈服務（ASCS），提供其他公司使用供應鏈和配送的「完整組合」。美聯社
亞馬遜周一發表亞馬遜供應鏈服務（ASCS），提供其他公司使用供應鏈和配送的「完整組合」。美聯社

亞馬遜（Amazon.com）推出了一套物流服務，讓企業能以套裝形式購買其現有的貨運和配送方案。此消息一出，聯邦快遞（FedEx）和優比速（UPS）等同業聞風重挫。

這家全球最大的線上零售商周一發表了亞馬遜供應鏈服務（ASCS），提供其他公司使用供應鏈和配送的「完整組合」。

這項服務主要是將現有空運、海運、卡車運輸和最後一哩配送在內的產品組合，整合進一個全新的套裝服務中。亞馬遜表示，寶僑（P&G）和 3M 在內的企業都已經開始使用此服務。

優比速重摔 10.5%，聯邦快遞也大跌 9.1%。

不過，彭博行業研究分析師周一發布報告指出，亞馬遜的新服務「對聯邦快遞和優比速而言，看起來像是漸進式的，而非顛覆性的威脅」。

撇開短期的股價波動不談，William Blair 分析師卡登（Dylan Carden）也不認為 ASCS 會像傳統運輸股投資人所擔憂的那樣，對整個貨運業產生顛覆性的影響。

亞馬遜最初建立物流網絡，是為了存放於自家網站上銷售的商品。當時，前往倉庫以及從倉庫配送到客戶家門口的過程，都是由供應商或配送承包商處理。

但在過去十年中，亞馬遜已建立起自有的貨運和配送事業，減少對那些無法消化亞馬遜大幅成長的合作夥伴的依賴。亞馬遜已組建了一支空運機隊、擁有數萬輛由專屬合約司機網絡營運的配送車隊，並提供海運、鐵路和空運的貨運承攬服務。

先前，這些服務僅提供給亞馬遜的銷售夥伴，近幾年已開始向其他公司提供服務，而周一表示將這些方案整合為單一產品。

如此一來，亞馬遜旗下除了亞馬遜網路服務（AWS）和亞馬遜健康服務（Amazon Health Services）兩大體系外，如今又了ASCS。

Robert W. Baird & Co.分析師周一發布報告說，「初步解讀來看，ASCS 方案將亞馬遜物流現有的各個部門整合為一個統一的企業端方案，」他們認為亞馬遜很可能是為了在非節慶購物高峰季節，更有效利用這個網絡。

Baird 分析師塞巴斯蒂安（Colin Sebastian）估計，ASCS年營收可望達到250億美元的規模，為貨運和配送業帶來效率，並擴大該公司的物流版圖。他將這服務比作 AWS，形同這是一個「有凝聚力的平台和企業端銷售計畫」。

亞馬遜

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