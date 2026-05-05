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美軍啟動護航！馬士基證實 旗下一艘商船已安全通過荷莫茲海峽

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬士基證實旗下一艘商船已安全通過荷莫茲海峽。圖為示意圖，此為伊朗通訊社ISNA發出的照片，一艘小漁船靠近停泊在伊朗南端附近荷莫茲海峽的船舶。法新社
馬士基證實旗下一艘商船已安全通過荷莫茲海峽。圖為示意圖，此為伊朗通訊社ISNA發出的照片，一艘小漁船靠近停泊在伊朗南端附近荷莫茲海峽的船舶。法新社

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）表示，由旗下子公司Farrell Lines營運、懸掛美國國旗的一艘汽車運輸商船「Alliance Fairfax」4日在美軍護航下，通過荷莫茲海峽駛離波斯灣。

馬士基發言人說：「這艘船接獲美國軍方聯繫，並被提供在美軍保護下離開波斯灣的機會。」

美國中央司令部同日也在社群媒體平台 X 上表示，美軍正積極協助恢復荷莫茲海峽的商業航運。

美國中央司令部發文說，「做為第一步，已有兩艘懸掛美國國旗的商船成功通過荷莫茲海峽」，美國海軍的導彈驅逐艦正依據一項名為「自由計畫」（Project Freedom）的命令，在波斯灣執行任務。

「Alliance Fairfax」是屬於美國海事安全計畫（US Maritime Security Program）的一環，該計畫向數十艘懸掛美國國旗的民營商船提供補助，以確保在戰爭或國家緊急狀況下，能為美軍提供運輸支援。

馬士基表示，Alliance Fairfax此次航行過程順利完成，未發生任何事故，所有船員均安全無恙。

在美國與以色列對伊朗發動戰爭後，荷莫茲海峽幾近關閉；此前，全球每日約有20%的石油運輸需通過這一重要的海上咽喉要道。

美國總統川普3日宣布，美國將自中東時間4日上午起，引導受困荷莫茲海峽的中立國家船隻離開，他並警告任何干預行為都將受到「強力處理」。川普甚至警告伊朗，如果鎖定那些正在保護通過荷莫茲海峽商船的美國軍艦，伊朗將會「被從地球表面抹去」。

荷莫茲海峽局勢已再度緊張，包括傳出伊朗稱美軍艦闖荷莫茲海峽遭2飛彈擊中，但美方否認；阿拉伯聯合大公國4日遭到伊朗無人機與飛彈攻擊，而美國則表示已在荷莫茲海峽擊沉伊朗船隻。

美國 美軍 美國海軍

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