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不畏費半下挫 台積電ADR逆勢上漲1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一上漲1%，收在401.61美元，較台北交易溢價11.7%。

投資人周一心情再度緊繃，受到荷莫茲海峽又爆發衝突的的衝擊，國際油價大漲，美國股市則從歷史高位拉回。

道瓊工業指數終場下跌557.37點，跌幅 1.1%，收在 48,941.90點。標普 500 指數則從歷史高點拉回，下跌 29.37點，跌幅 0.4%，報 7,200.75 點。以科技股為主的那斯達克指數相對抗跌，小跌 46.64點，跌幅0.2%，收在 25,067.80 。

費城半導體指數也自歷史高峰回落0.6%，收在10,534.658點。超微（AMD）和英特爾（Intel）各跌5.3%和3.9%，。

台灣加權股價指數周一大漲1,778.51點，收在40,705.14點。台積電（2330）大漲6.6%收在2,275元。

個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,540.75 +0.99 2,275.00 11.68

日月光 ASX US 510.54 +2.18 525.00 -2.75

聯電 UMC US 82.12 -0.54 81.20 1.13

中華電 CHT US 135.48 -0.74 135.50 -0.01

美國 台北 國際油價

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台股收盤／大漲1,778.51點 收40,705.14點 台積電收2,275元 漲6.55%

台股4萬點得而復失　台積電尾盤遭摜壓收2215元

台股高檔震盪　終場下跌218點收39303點

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