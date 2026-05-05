歐盟禁資助中國製太陽能逆變器 憂威脅電網

歐盟官員今天表示，歐盟正在刪減給予一些潔淨科技計畫的公共資金，這些計畫使用特定中國技術，可能對歐盟電網構成風險。

法新社報導，近年來，歐盟對於中國主導綠色科技領域的疑慮愈來愈深，擔心歐盟依賴中國的供應會成為日益嚴重的弱點。

歐盟當局現已宣布，將禁止歐盟資金流向中國製的逆變器（inverter）。逆變器被稱為太陽能系統的「大腦」，可協助將再生能源接入電網。

一名歐盟官員表示，禁令自4月初起即已生效，適用於新計畫，對於已推進的計畫則給予部分彈性。

該官員補充道，這項政策適用於來自中國、特別是來自華為及陽光電源等公司的逆變器，同時也涵蓋來自俄羅斯、伊朗、北韓的產品。

歐盟計劃優先採用歐洲製造的逆變器，或選擇被認為是理念相近國家的供應商，例如日本、韓國、美國或瑞士。