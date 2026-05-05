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市場多頭情緒復甦 比特幣一度衝上8萬美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

人工智慧（AI）概念股再次翻紅，帶動亞股上攻，重回空前高點。市場多頭情緒復甦，也帶旺加密貨幣，比特幣一度衝破8萬美元大關，為1月以來首見。

MSCI亞太指數4日盤中跳高2.3%，為4月8日以來盤中最大漲幅，終場收漲1.9%，寫歷來新高。南韓Kospi指數當日飆漲5.1%收6,936.99點，再創歷史紀錄。另外，陸股適逢五一假期休市，日股則遇黃金周，也休市。

美國伊朗上月達成停火協議，及科技公司的盈餘優於預期，安撫投資人的緊張情緒，AI交易再次現身。亞洲基準指數4月急漲逾13%，幾乎收復了3月的所有跌幅，今年迄今亞股上漲15%。

亞洲是AI熱潮的主要支柱，當地是半導體製造重鎮、也快速擴張資料基礎建設。然而，AI飆風掩蓋了亞洲整體市場的潛在壓力，導致亞洲各地股市表現迥異。東北亞市場如南韓和台灣等，表現突出；但南亞與東南亞市場，如印度、印尼、菲律賓等國仰賴進口能源，油價激增恐推升通膨，使這些國家股市表現落後。

亞股氣勢如虹，推升風險資產。比特幣4日一度大漲2.1%至80,594美元，寫1月31日以來新高，之後漲幅縮小，徘徊在7.8萬美元左右。加密貨幣經紀商FalconX主管麥克納提說，衍生商品市場的法人活動顯示，「高度確信價格在本月中上看8.5萬美元」

加密投資公司DACM執行主席蓋文說，8萬美元是比特幣的重要心理關卡。Orbit市場共同創辦人莫倫說，明確突破8萬美元，將替幣圈資產帶來進一步正向動能。

比特幣去年10月創歷史新高，衝破12.6萬美元，但接下來幾個暴跌，今年2月來到大約6萬美元，可是機構買氣增加，讓比特幣逐漸收復失土。彭博資料顯示，上周五（1日），美國比特幣ETF淨流入6.3億美元。

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