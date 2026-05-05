軟銀攜韓企 攻鋅鹵素電池

日媒報導，日本軟銀集團據傳和南韓新創公司Cosmos Lab合作，將在日本開發成本低且在國內易於取得的材料所製成的鋅鹵素電池，不需使用鋰和鈷，並打算讓這種電池替資料中心供電，規劃最快2027會計年度在夏普（Sharp）在大阪附近堺市的液晶面板廠現址開始生產。

鋅電池是下一代不需使用鋰的電池首選，以鋅為負極、鹵素（溴或碘）為正極的電化學儲能裝置。這類電池以其高安全性、低成本和環保的特性，被認為是未來大規模儲能系統（如電網級儲能）的重要技術之一，特別是作為鋰離子電池的替代方案。

其他日本企業和大學也正投入這領域的研究，而Cosmos Lab則在南韓政府機構及其他夥伴的支持下，致力研發類似的電池。報導說，軟銀計劃先將這款新電池，用於夏普堺廠興建的資料中心。

未來這些電池也可能安裝於工廠和一般住家，用來儲存太陽能和風力發電。

儘管鋅電池展現出許多前景可期的特點，但同樣也面臨挑戰。