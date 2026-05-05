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GameStop 出價560億美元現金加股票 有意收購 eBay

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
遊戲零售連鎖店GameStop將出價以560億美元的現金加股票，收購電商巨頭eBay。（路透）
遊戲零售連鎖店GameStop將出價以560億美元的現金加股票，收購電商巨頭eBay。（路透）

遊戲零售連鎖店GameStop將出價以560億美元的現金加股票，收購電商巨頭eBay，出手併購這家規模比自己大上數倍的公司，無異是一次大膽押注。

GameStop原本已持有eBay約5%股份，這次開出每股125美元的現金加股票的價碼，較1日收盤價溢價約20%。GameStop表示，已獲得道明銀行（TD Bank）承諾提供約200億美元的債務融資來支應這個交易。GameStop董事長暨執行長柯恩3日致函投資人承諾，交易完成後的一年內，將爭取每年撙節約20億美元。

這項併購提議為一度受散戶投資人追捧的迷因股GameStop的驚人崛起寫下新頁。隨著玩家日益轉向數位商店購買軟體，這家實體店面正不斷縮減門市。柯恩2021年加入GameStop董事會並接任董事長後展開整頓。

柯恩如今提議併購的是一家市值規模四倍於GameStop的公司。截至1日，GameStop市值為120億美元，而eBay市值約為460億美元。GameStop手頭上擁有約90億美元的現金。

這兩家公司都在設法適應不斷變化的消費者偏好。GameStop將重點轉向收藏玩具和交易遊戲卡。而eBay也一直在平台上推廣收藏品和二手商品，導致雙方的事業出現重疊。

柯恩接受華爾街日報訪問時說：「eBay應該也絕對會值更多錢。我正構思將eBay打造為一家價值數千億美元的公司。」

柯恩為自己設定了宏大的目標。今年1月，GameStop公布一項薪酬方案，若他能將GameStop的市值提升至1,000億美元，將獲得超過1.71億股的股票選擇權。柯恩在周日的新聞稿中表示，他將接管合併後的實體，且薪酬將完全根據公司的表現來計算。彭博行業研究（BI）分析師指出：「雖然這兩家公司在收藏品和轉售業務上重疊，但我們認為達成交易的可能性很低。任何具公信力的收購都需要大幅稀釋股權，並會帶來執行上顯著的風險。」

債務 電商 eBay

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