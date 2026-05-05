台、韓、歐製造業PMI攀高 反映中東戰爭…業者提前拉貨

歐元區與台、韓的製造業採購經理人指數（PMI）在4月攀升，台灣製造業PMI升至55.3，創2022年1月以來、約四年多最強，反映業者因擔心伊朗戰爭進一步擾亂供應鏈並推高成本、紛紛提前拉貨。

標普全球4日公布4月歐元區製造業PMI最終值，從3月的51.6升至52.2，與初估值相同，並落在50的榮枯線之上。標普全球市場財智首席企業經濟學家威廉森說：「由於業者擔憂中東戰事引發的供應短缺和價格攀漲，帶動生產與訂單量躍增。」但他也表示：「應該要觀察該調查對未來產出的預期，才能反映當前歐元區更真實的經濟情勢。」

在4月，衡量歐元區製造業信心的未來產出指數降至55.4，不如3月的58.2，為17個月來新低。輸入成本指數則由68.9急增至77。

同日公布的4月法國製造業PMI指數終值，從3月的50提高至52.8，為2022年5月來新高，同樣反映廠商提前拉貨。輸入成本增速寫下2022年6月來最快。

德國4月製造業PMI逆勢下跌，從3月的52.2降至51.4，雖仍站在榮枯線之上，但增速卻是三個月來最慢。同時，企業信心迅速惡化，約有29％業者預期未來一年內產出下滑，25%預期會上升，使相關指數為2024年10月來首度轉負。

相較下，亞洲半導體出口大國的製造業PMI勁增。標普全球4日公布，台灣4月製造業PMI從3月的53.3升至55.3，意味製造業景氣為2022年1月來最旺，也是連續第五個月處於擴張區間。不過，中東戰爭對供應鏈造成新冠疫情以來最大衝擊，營業支出攀升至這22年有紀錄以來數一數二高。

台灣製造業預期訂單需求持續升溫，尤其是AI相關領域，但中東戰火仍為生產前景增添變數。

同日公布的4月南韓製造業PMI則站上53.6，高於3月的52.6，為2022年2月來最旺，反映半導體需求帶旺產出及新訂單量。

標普全球市場財智經濟學家巴提說，伊朗戰爭更廣泛影響待觀察，但南韓製造業PMI數據，顯示戰火有助於支撐需求與產量不墜，業者也提前獲取額外訂單，協助客戶累積庫存，避免受到未來的延遲與價漲影響。