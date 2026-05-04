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出手封殺？歐盟建議成員國 網路基礎設施勿使用華為中興設備

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導
歐盟建議成員國網路基礎設施勿使用華為中興設備。路透
歐盟建議成員國網路基礎設施勿使用華為中興設備。路透

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的1名發言人今天表示，執委會已建議歐盟（EU）成員國，將國內電信業者的網路基礎設施排除中國企業華為中興通訊的設備。

路透社報導，這名發言人在新聞簡報會上說，正處於批准程序的歐盟網路安全新規定，將有權禁止高風險供應商的設備在歐盟市場使用。

中國駐歐盟使團4月29日表示，歐盟的「網路安全法」修訂草案和「工業加速器法」草案歧視性對待中國企業，若付諸實施，中方將不得不採取反制措施。

歐盟 華為 中興通訊 中方

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