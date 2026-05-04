出手封殺？歐盟建議成員國 網路基礎設施勿使用華為中興設備

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的1名發言人今天表示，執委會已建議歐盟（EU）成員國，將國內電信業者的網路基礎設施排除中國企業華為和中興通訊的設備。

路透社報導，這名發言人在新聞簡報會上說，正處於批准程序的歐盟網路安全新規定，將有權禁止高風險供應商的設備在歐盟市場使用。

中國駐歐盟使團4月29日表示，歐盟的「網路安全法」修訂草案和「工業加速器法」草案歧視性對待中國企業，若付諸實施，中方將不得不採取反制措施。