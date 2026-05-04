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戰火重創能源命脈 傳卡達LNG不可抗力效期延長到6月中
知情人士透露，卡達國家能源公司（QatarEnergy）已將液化天然氣（LNG）供應所遭遇的「不可抗力」效期延長到6月中旬，因為荷莫茲海峽幾乎完全封閉，使LNG無法運出。
彭博引述知情人士報導，卡達能源公司的客戶已收到通知，但公司方面並未對此事做出立即回應。
自從中東開戰以來，卡達能源公司已定期向客戶告知「不可抗力」依然有效。位於卡達、全球最大LNG廠區Ras Laffan於3月遭到伊朗飛彈攻擊，受損嚴重。
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