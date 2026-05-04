荷莫茲封鎖油價翻倍…航油恐6周見底 北歐航空業避險與否命運兩極

石油危機席捲歐洲，航空業命運走向兩極。國際能源總署（IEA）近日警告歐洲恐在6周內航油告罄，德國漢莎、北歐航空相繼大減航班；反觀提前採取避險策略的廉航龍頭瑞安（Ryanair）與芬蘭航空（Finnair），目前順利挺過首波衝擊。

自美以聯軍2月28日對伊朗開戰，隨後伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致歐洲航油進口受阻。油價自年初每桶約90美元飆升至近190美元，漲幅逾1倍。

據「航太全球新聞」（Aerospace Global News）報導，IEA執行長比羅爾（Fatih Birol）警告，若油源中斷持續下去，歐洲航油庫存「最快6周見底」。

據漢莎集團（Lufthansa）官方聲明，漢莎4月20日起取消高達2萬個短程航班，估計可節省逾4萬噸航油，卻也讓多條歐洲區域航線永久停飛。

SAS緊隨其後，4月已砍逾千班；荷蘭皇家航空（KLM）亦宣布刪減160個歐洲航班。

據航空資訊平台「航空時代」（Aerotime）彙整，北歐最大航空公司SAS 2025年調整策略，進入2026年時航油避險比例掛零，每一桶現買現付，毫無緩衝。

砍班之後，SAS直接上漲票價轉嫁乘客，市占拱手讓人。據路透社報導，競爭對手挪威航空（Norwegian）趁勢加開120班，趁機吸收被SAS放棄的旅客。分析師估計，這波衝擊將侵蝕SAS數億歐元獲利。

相較之下，採取高比例避險的業者壓力較小，瑞安（Ryanair）執行長奧利瑞（Michael O'Leary）在接受美國財經媒體CNBC採訪時直言，媒體過度誇大航油危機。

奧利瑞表示，瑞安已鎖定80%航油需求，均價約每桶67美元，合約保障延伸至2027年3月。他強調：「我們是歐洲避險最深、抗壓性最強的航空公司。」他並預警，若高油價持續至第3季，「歐洲將有航空公司倒閉」，並點名匈牙利廉航威茲（WizzAir）與波羅的海航空（Air Baltic）風險最高。

挪威在此次危機中扮演關鍵能源供應角色，挪威國家石油公司（Equinor）位於卑爾根（Bergen）北方的蒙斯達德（Mongstad）煉油廠，原油全數來自北海，不需經過荷莫茲海峽。這座煉油廠年處理量達1200萬公噸，油品總產量為挪威國內需求的4倍，大量銷往歐洲市場。

據挪威最大財經媒體「E24」報導，挪威貿工部長米爾賽斯（Cecilie Myrseth）表示，蒙斯達德已提升航油產量，確保國內供應無虞。

芬蘭航空同樣表現穩健，據芬蘭航空第一季財報，虧損大幅縮小、營收成長逾1成。執行長庫薩斯托（Turkka Kuusisto）保證，赫爾辛基航油供應穩定且避險比例達8成，呼籲旅客安心預訂暑期機票。

芬蘭航空穩定獲取航油的主因是，芬蘭能源公司耐思特（Neste）旗下北歐最具規模的煉油中心之一─波弗 （Porvoo）煉油廠亦採用北海原油，發揮關鍵作用。此外，耐思特身為全球最大的永續航空燃料（SAF）生產商，正持續拓展在歐洲的航油供應鏈佈局。

據CNBC報導，法國興業銀行（SocGen）分析師指出，避險雖能解決價格飆漲「用錢能解決的問題」，但若面臨物理性的缺油，將演變為攸關產業存亡的不同挑戰。