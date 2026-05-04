傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲約5%…但美方說法讓事情陷「羅生門」

台灣富豪林陳海掌控的投資集團Forest Endeavour，以澳幣3.465億元（2.5億美元）收購澳洲昆士蘭黃金海岸的指標性地產，是昆士蘭省複合商旅地產的最大宗交易。

2026-05-04 17:04