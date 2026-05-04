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傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲約5%…但美方說法讓事情陷「羅生門」
伊朗法斯通訊社報導，一艘美軍軍艦5月4日企圖通過荷莫茲海峽，在伊朗港口附近違反德黑蘭當局的交通與航運安全規定，且該軍艦無視伊朗海軍警告，遭軍方以兩枚飛彈擊中，被迫離開該海域。
國際油價4日盤中應聲大漲，布蘭特原油期貨跳漲逾5%，報每桶113美元，西德州中級原油漲4.5%，報每桶106.6美元。
另據Axios報導，一名美方高級官員否認美國船隻遭到伊朗飛彈襲擊。
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