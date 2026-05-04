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伊朗提出和平談判新方案 亞股普遍收紅、AI概念股領漲

中央社／ 香港4日綜合外電報導
伊朗提出和平談判新方案，提振投資人對美伊終戰的樂觀預期，亞股今天隨美股漲勢多收高。（聯合報系資料庫）
伊朗提出和平談判新方案，提振投資人對美伊終戰的樂觀預期，亞股今天隨美股漲勢多收高。（聯合報系資料庫）

伊朗已向美國遞交最新和平談判提案，旨在結束中東戰事和重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這提振投資人對美伊終戰的樂觀預期，亞股今天隨美股漲勢多收高。

法新社報導，儘管中東危機尚未解除、荷莫茲海峽實際上仍封閉，交易者轉而聚焦企業動向，重返近日引領若干市場創新高的人工智慧（AI）概念股。

蘋果（Apple）、Google、微軟（Microsoft）及三星電子最新公布的財報遠超市場預期，在2月底中東戰爭爆發導致市場動盪後，重燃投資人對AI產業的興趣。

根據財經數據供應商慧甚（FactSet），標普500指數成分股企業的獲利成長率估達27.1%，預料寫下4年來最大增幅。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）近日報導，德黑蘭已將新提案文本交給調停國巴基斯坦，該提案呼籲徹底結束衝突，同時允諾不再發動攻擊。伊朗也再次提出先前訴求，包括美國從伊朗周圍撤軍、解除封鎖以及取消制裁。

伊朗昨天表示，已收到美方對其最新和平談判提案的回應。半島電視台（Al Jazeera）引述消息人士披露，伊朗的方案分為三個主要階段，目標於30天內從停火過渡到結束戰爭。

亞股方面，台北與首爾股市今天收盤勁揚，香港、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市也收紅。日本逢黃金周假期，從5月4日至6日連續休市。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）分析師魏斯頓（Chris Weston）表示：「風險資產在4月表現強勁，我們現在需以開放態度看待5月走勢。本周市場應能提供一些初步訊號，不過目前風險資產已反映多項多利消息，現在正好是驗證這些消息的時刻。」

亞股 美股 荷莫茲海峽 伊朗 三星電子

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