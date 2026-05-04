中東戰事油價攀升 大馬調降燃油補貼未現搶油潮

中東戰事推升全球油價，馬來西亞4月調降燃油補貼，每人每月95無鉛汽油配額由300公升下修至200公升，油價維持每公升馬幣1.99令吉，消費秩序大致穩定，迄今未現大排長龍加油情形。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗後，國際油價劇烈波動。馬來西亞雖是產油國之一，但仍需大量進口原油以滿足煉油與能源需求。中央社記者實地走訪吉隆坡與雪蘭莪州等地多處加油站，目前作業順暢，供應正常。

●首相安華政策面調控

大馬去年9月30日，將95無鉛汽油零售價由每公升馬幣2.05令吉調降至1.99令吉（約新台幣15.9元），補貼配額上限為每人每月300公升。

但中東戰事拉抬油價，外界關注荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）受阻，造成包括大馬在內多國能源供應的連鎖衝擊。首相安華（Anwar Ibrahim）宣布自4月1日起調整燃油補貼，作為因應能源價格波動的暫行措施。

具體措施方面，95無鉛汽油補貼配額由每人每月300公升調降至200公升，油價每公升1.99令吉。外國人沒有補貼優惠；被視為「零工經濟」族群的Grab駕駛與外送員，補貼上限為800公升，以維持生計。

安華表示，馬來西亞民眾每月平均用油量約100公升，約9成低於200公升，這次調整對多數民眾影響有限。

此外，大馬媒體報導，4月中旬起，部分聯邦公務員落實居家辦公，降低通勤需求與燃油消耗。

●加油站營運如常未現搶油潮

大馬各地均有包括Petronas、Shell、Petron、Caltex與BHPetrol等加油站品牌。燃油補貼政策調整一個多月以來，各地未出現搶油潮，整體消費秩序穩定。

在敦拉薩路（Jalan Tun Razak）附近加油的民眾表示，每月200公升配額多數情況下足以應付通勤需求，暫未感受到明顯影響；也有駕駛認為，在油價可能持續波動情況下，將留意用油量並適度節省支出。

業界對補貼縮減仍有不同感受。印度裔Grab駕駛拉維（Ravi）表示，日常接單需頻繁用車，800公升補貼額度雖可滿足業務需求，但若全球油價持續走高，仍可能影響收入與接單意願。

雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）餐飲供應業者汪新耀（Wang Hsin Yeow）告訴中央社，石油燃料補貼下調確實影響部分民眾，尤其對需長途通勤的上班族或頻繁外出開發客戶的業務人員而言，補貼仍顯不足。

他以一般家庭舉例，若工作地點距離住家20公里內，補貼尚在可負擔範圍；但對使用柴油的族群衝擊較為明顯，因為許多餐飲業者的營業車輛使用柴油，即使政府提供馬幣400令吉現金補貼，仍無法完全抵銷成本上升壓力。

●通勤與用油行為轉變

在補貼縮減與油價上漲壓力下，吉隆坡市區大眾捷運系統上下班時段人潮略有增加，有上班族改搭公共運輸通勤，將油量保留至週末和家人出遊使用，顯示部分民眾開始調整用油與通勤模式。

經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）指出，在全球油價持續攀升下，「供應稀缺」成為關鍵問題，政府需在抑制燃料需求與減緩價格衝擊之間取得平衡。

他認為，馬來西亞目前面臨如同「走鋼索」般挑戰，一方面維持燃料補貼，避免成本轉嫁至消費者與企業，衝擊整體經濟；另一方面，在供應有限情況下，須透過政策調控降低燃料消耗，減輕潛在風險。

在國際油價波動與補貼政策調整下，大馬市場目前仍維持穩定，未出現搶油或供應緊張情形；後續如何在穩定供應與控管財政支出之間取得平衡，是否進一步調降補貼上限，仍有待觀察。