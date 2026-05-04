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台商林陳海整合黃金海岸飯店商場 交易規模澳洲罕見

中央社／ 雪梨4日專電
林陳海旗下企業Forest Endeavour以澳幣3億4650萬元（約新台幣79億元）購入黃金海岸購物中心Paradise Centre及飯店Novotel Surfers Paradis。圖取自facebook.com/novotelsurfersparadise
林陳海旗下企業Forest Endeavour以澳幣3億4650萬元（約新台幣79億元）購入黃金海岸購物中心Paradise Centre及飯店Novotel Surfers Paradis。圖取自facebook.com/novotelsurfersparadise

富比世Forbes）網站今天報導，台灣商人林陳海旗下企業Forest Endeavour以澳幣3億4650萬元（約新台幣79億元）購入黃金海岸購物中心Paradise Centre及飯店Novotel Surfers Paradise，是澳洲歷來最大規模的整合飯店及購物中心投資交易案。

報導指出，台灣寶佳集團董事長林陳海購入的Paradise Centre及Novotel Surfers Paradise諾富特衝浪者天堂飯店，位於昆士蘭州（Queensland）黃金海岸（Gold Coast），先前為阿布達比投資公司（AbuDhabi Investment Corp.）和澳洲保險投資公司Challenger Life共同持有。

阿布達比投資公司和Challenger Life稍早委託國際房地產服務和投資管理公司仲量聯行（JLL）、房仲McVay Real Estate，負責處理這項交易。

報導引述仲量聯行澳紐區總裁威里斯（Nick Willis）說：「如此規模和等級的複合式用途物件，在澳洲房地產市場上是罕見的。」一座位於如此精華地段的大型飯店，結合大型零售商場與娛樂場所，這種物件真是獨一無二。

報導引述富比世數據指出，林陳海目前持有淨資產42億美元（約新台幣1330億元）。

報導還提到，仲量聯行表示，Paradise Centre及Novotel Surfers Paradise佔地大約2.3公頃，每年吸引高達1400萬遊客，其中飯店擁有408間房間，包括2間設有上下兩層的閣樓套房，是黃金海岸最大規模飯店。

澳洲 Forbes 富比世

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