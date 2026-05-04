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AI題材旺翻 韓股飆破5%再創歷史新高、SK海力士大漲12%

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
記憶體大廠SK海力士股價更飆漲12%多。（美聯社）
記憶體大廠SK海力士股價更飆漲12%多。（美聯社）

韓國股市KOSPI指數今天收盤勁揚5.12%至6936.99點，連續創下歷史新高，歸功於投資人大買科技股，並樂見中東戰爭有望結束。其中記憶體大廠SK海力士股價更飆漲12%多。

綜合法新社和路透社報導，上週數家美國科技業巨擘公布暢旺的財報結果，並重申對人工智慧（AI）資料中心的投資計畫，激勵今天外資買氣推動SK海力士（SK Hynix）股價漲勢。

而SK海力士在韓國的規模較大對手三星（Samsung）今天股價表現則略遜一籌，因其工會要求分享更多AI因素為公司帶來的獲利，否則將發動罷工

韓股 SK海力士 科技股 美國 財報 三星 罷工

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