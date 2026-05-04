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石油供應緊縮衝擊亞太 日澳強化能源與供應鏈合作

中央社／ 坎培拉4日綜合外電報導

日本首相高市早苗今天表示，全球石油供應緊縮正對亞太地區造成「巨大影響」，日本與澳洲將緊急應對，以確保能源供應穩定。

法新社報導，美國以色列聯手對伊朗發動攻擊以來，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓，這條水道承載全球約1/5石油與天然氣貿易。

根據國際能源總署（IEA）統計，這些石油中有80%最終流向亞洲。

高市早苗在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）會談後指出：「荷莫茲海峽實質關閉，已對印太地區造成巨大衝擊。」

她強調，日澳將密切合作、加緊應對當前局勢，同時強化能源自主性與供應韌性，以確保供給穩定。

澳洲是日本煤炭與液化天然氣的主要供應國，而澳洲國內約有7%柴油是從日本進口。

兩國發布多項聲明，矢言將在能源、經濟、國防與關鍵礦產領域深化合作。艾班尼斯表示，相關協議將有助澳洲降低對全球衝擊的脆弱性，尤其是在中東衝突引發能源波動之際。

此外，日本關注半導體、電動車電池和武器系統所需的關鍵礦產供應；澳洲則強調其豐富資源有助削弱中國在稀土供應鏈的主導地位。

兩國正持續深化國防合作，雙方去年在墨爾本簽署歷史性國防協議，日本將為澳洲海軍提供11艘改良型「最上級」匿蹤戰艦，總價值高達100億澳元（新台幣2276億元）。

高市早苗週末也在一場外交演說中，重申推動「自由且開放的印太地區」戰略，並強調日本將致力強化能源與關鍵礦產供應鏈，以提升整體戰略韌性。

美國 中東 以色列

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