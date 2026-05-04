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日圓一度升值0.8%至155.72 匯市對日當局再度出手阻貶保持警覺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本上周可能已斥資約 5.4 兆日圓（約 345 億美元）支撐日圓。路透
日本上周可能已斥資約 5.4 兆日圓（約 345 億美元）支撐日圓。路透

日圓周一在亞洲市場再度跳漲，交易者對日本當局可能再度出手干預市場保持警覺。日本當局上周已進場干預阻貶日圓。

在交投清淡的假期交易中，日圓兌美元匯率一度升值0.8% 至 155.72，隨後回吐大部漲幅。在此之前，日本上周可能已斥資約 5.4 兆日圓（約 345 億美元）支撐日圓。日圓貶破 160 大關後，日本此舉無異是對交易者發出警告。

法商東方匯里銀行（Credit Agricole CIB）資深策略師David Forrester說，目前尚不清楚這是否是官方又一波的干預，因為「黃金周假期導致流動性低迷，會引發誇大的走勢」。他說：「美元兌日圓匯率在出手干預的報導傳出後，曾兩度在 157 上方陷入掙扎，因此此價位值得關注。」

高盛集團分析師認為，日本擁有足夠的財力，有能力像上周規模干預 30 次之多，不過預料官員會節制動用外匯存底，並選擇在更有效的時機出手。

匯率 日本

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