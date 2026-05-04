新加坡紐西蘭簽協定 確保危機時期基本物資穩定流通

隨著中東衝突牽動全球供應鏈，新加坡與紐西蘭簽署「基本物資貿易協定」，承諾彼此不對糧食、能源、醫療用品等必要物資設置不必要的出口限制。新加坡日前也與澳洲發聲明，強調雙方將確保柴油等石油產品及液化天然氣等必需品穩定流通。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）正在訪問新加坡，今天與新加坡總理黃循財簽署「基本物資貿易協定」，承諾彼此不對糧食、能源、醫療用品、化學品等必要物資設置不必要的出口限制。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）今天報導，黃循財在簽署儀式後的記者會上表示，這項協定是一項突破，也釋出明確訊號，即使面臨壓力，彼此互信的夥伴仍會堅守承諾。

他說，若供應鏈中斷，所有人的處境都會更加艱困，「這項協定就是我們的回應，承諾將採取不同的做法，維持市場開放、確保基本物資順暢流通，並在關鍵時刻彼此守望相助」。

報導指出，黃循財和盧克森出席新加坡紐西蘭領導人論壇（Leadership Forum）。黃循財表示，經歷疫情後，如今又面臨中東局勢帶來的衝擊，在這個正經歷深刻變局的世界中，政府與企業都必須相應調整。

「不能再假設市場會一如既往運作，我們必須推動多元布局、降低風險，並強化體系韌性」，黃循財指出，新加坡與紐西蘭正積極探索新的合作領域，包括提升供應鏈韌性、有意掌握數位經濟與綠色經濟等新興機會，著眼於區域合作，特別是成長潛力龐大的東協市場。

除了紐西蘭，隨著中東衝突牽動全球能源供應與價格波動，新加坡與澳洲日前發表聯合聲明，強調雙方將確保柴油等石油產品及液化天然氣等必需品穩定流通；一旦發生可能影響能源貿易的中斷情形，雙方將即時通報並協商。

黃循財在日前的勞動節演說中表示，這場戰爭預計「短期內不會結束」，接下來幾個月供應鏈中斷的情況可能惡化，新加坡今年經濟成長可能將趨緩。美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗以來，這條承載全球1/5石油與天然氣運輸的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）受到影響。