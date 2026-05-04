減碳玩真的 德國註銷汰除煤電所餘碳權防污染轉移

德國政府向歐盟申報，註銷2024年因關閉14座燃煤發電廠而省下的歐盟碳市場碳排配額，確保關燃煤電廠能帶來真正的減碳效益，而不只是「帳面遊戲」。

歐盟排放權交易系統（EU ETS）是歐洲抑制溫室氣體排放的主要工具。在這項制度下，製造商、電力公司與航空公司等必須為每噸碳排取得或購買相應的排放配額。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，歐盟執委會去年11月收到德國初步通知，雖一個多月就走完相關程序，但相關資訊直到4月底才對外公布。

德國「溫室氣體排放交易法」第10條第5款規定，政府有義務註銷退役電廠相關的排放配額，以確保關閉燃煤發電裝置能帶來實際減排，而不是讓市場上其他業者有機會繼續排放。若不註銷這些配額，這些多出的配額就會被其他企業使用。

德國在2022與2023年也曾在關閉電廠後註銷相關配額，顯示柏林當局在「告別煤炭」的過程致力確保減碳是「玩真的」，而不是玩數字遊戲。

德國需在5月31日前通知歐盟執委會確切的註銷配額數量。