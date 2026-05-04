巴菲特退休後首場股東大會 接班人難複製股神魅力

股神巴菲特退休後波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）的首場股東大會人潮不如往昔；但接班人執行長阿貝爾（GregAbel）的營運專業還是獲肯定的。

路透社報導，阿貝爾今年1月接掌波克夏後，這是他首度主持年度股東大會，所展現領導能力與管理才能，贏得眾多股東們好評，但他的前任兼導師巴菲特（Warren Buffett）過去所營造的光環，如今看來似不再那麼耀眼。

股東年會在內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）市中心體育館舉行，現年95歲的億萬富豪巴菲特已改在台下觀禮，僅上台簡短致詞。會場上出現許多空位，和過去巴菲特主持時的人潮盛況大有不同。

波克夏公司投資領域廣泛，包括保險、鐵路、能源、製造及零售等，而阿貝爾領導公司營運很嫻熟，讓股東們印象深刻。然而，他仍難以與「奧瑪哈先知」巴菲特相提並論，也不如2023年逝世的前副董事長孟格（Charlie Munger）。

過去許多年，巴菲特、孟格總是如良師益友般，在台上分享投資經驗與人生哲學。

來自波士頓（Boston）的私人投資人張曉（XiaoZhang）表示：「我有些失望...往年巴菲特和孟格一同坐在台上，與大家交換投資經驗與人生體會。今年我沒有聽到類似的分享。」

過去在會場外，所銷售的商品常常搶購一空，而路透社記者觀察，今年大會紀念T恤等商品不再秒殺。

主場活動的吸引力是大不如前了。路透社估算，場館容量約1.8萬人，大約只坐滿1.2萬個位置。