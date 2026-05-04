快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

巴菲特退休後首場股東大會 接班人難複製股神魅力

中央社／ 奧瑪哈3日綜合外電報導

股神巴菲特退休後波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）的首場股東大會人潮不如往昔；但接班人執行長阿貝爾（GregAbel）的營運專業還是獲肯定的。

路透社報導，阿貝爾今年1月接掌波克夏後，這是他首度主持年度股東大會，所展現領導能力與管理才能，贏得眾多股東們好評，但他的前任兼導師巴菲特（Warren Buffett）過去所營造的光環，如今看來似不再那麼耀眼。

股東年會在內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）市中心體育館舉行，現年95歲的億萬富豪巴菲特已改在台下觀禮，僅上台簡短致詞。會場上出現許多空位，和過去巴菲特主持時的人潮盛況大有不同。

波克夏公司投資領域廣泛，包括保險、鐵路、能源、製造及零售等，而阿貝爾領導公司營運很嫻熟，讓股東們印象深刻。然而，他仍難以與「奧瑪哈先知」巴菲特相提並論，也不如2023年逝世的前副董事長孟格（Charlie Munger）。

過去許多年，巴菲特、孟格總是如良師益友般，在台上分享投資經驗與人生哲學。

來自波士頓（Boston）的私人投資人張曉（XiaoZhang）表示：「我有些失望...往年巴菲特和孟格一同坐在台上，與大家交換投資經驗與人生體會。今年我沒有聽到類似的分享。」

過去在會場外，所銷售的商品常常搶購一空，而路透社記者觀察，今年大會紀念T恤等商品不再秒殺。

主場活動的吸引力是大不如前了。路透社估算，場館容量約1.8萬人，大約只坐滿1.2萬個位置。

巴菲特 波克夏

延伸閱讀

波克夏股東會變風格　阿貝爾接棒聚焦業務細節

亞伯首場波克夏股東大會受到肯定 但龐大銀彈會怎麼用未給答案

股神：當前投資環境不理想 市場價格居高不下、賭徒心態為歷來最盛

「賭徒心態歷來最盛」巴菲特：市場價格太高

相關新聞

杜拜巧克力狂熱遇上伊朗戰爭：全球開心果供應鏈的完美風暴

「買不到的開心果？」口感香脆，帶有堅果香氣和一絲奶油般柔和甜感的開心果，向來是大受歡迎的甜點原料，但近期開心果在全球市場卻因社群媒體狂熱與地緣政治衝突，正面臨著供應鏈危機。

以小吃大！曾經的迷因股GameStop出價560億美元併購eBay

遊戲零售連鎖店GameStop 將出價以 560 億美元的現金加股票收購 eBay，GameStop董事長暨執行長柯恩（Ryan Cohen）出手併購這家規模比自己大上數倍的傳奇電商巨人，無異是一次大

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

韓台股競速暴衝新高 雙雙飆漲 4% 投資人完全擁抱AI

韓台股領軍之下，亞股周一上漲接近歷史高峰，投資人對人工智慧（AI）的投資狂熱完全抵銷先前因伊朗戰爭引發的恐慌。

聯發科因ASIC展望亮眼攀至歷史新高 分析師一面倒看好漲至這價位

聯發科（2454）周一股價漲停達到歷史新高。這家晶片設計商第1季淨利超越分析師預期，人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）事業營收展望更讓市場士氣大振。

陸機器人新創靈心巧手 拚估值翻倍至60億美元 市占逾80% 產能將倍增

中國機器人新創事業靈心巧手（Linkerbot）表示，下一輪融資將尋求60億美元估值，較剛完成的30億美元B+輪翻倍。公司未說明時程，也未透露將採私募或IPO方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。