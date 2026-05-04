伊朗戰爭衝擊能源命脈 亞銀下調亞洲經濟前景

由於高度依賴來自中東的能源供應，亞洲成為伊朗戰爭衝擊外溢的核心區域。各國下調經濟成長預測，並警告進口成本飆升恐使通膨遠高於幾週前預期，物價上漲將帶來更多痛苦。

英國「金融時報」指出，隨經濟活動前景不確定性增加，亞洲開發銀行（ADB）已下調對區內開發中經濟體的成長預測。目前亞銀預測今年亞洲經濟成長率為4.7%、2027年為4.8%，低於先前對兩年皆為5.1%的預估。

亞銀另預測今年通膨將達到5.2%，高於去年的3%。

亞銀總裁神田真人表示，區域正受不斷惡化的危機所衝擊，「我們面對的不是短暫波動，而是對全球能源與貿易網絡的系統性、長期性干擾」。

民間機構的經濟學家指出，即使亞洲較富裕國家，也可能得更節約資源。區內最大已開發經濟體的日本，央行決策者日前將截至明年3月的財政年度實質GDP成長預測腰斬，從1%下修至0.5%。

匯豐銀行（HSBC）首席亞洲經濟學家紐曼（Frederic Neumann）表示，亞洲各國央行正面臨「巨大」通膨衝擊。

紐曼指出，補貼與動用儲備或許能稍微緩解問題，「但在目前情況下這些只是杯水車薪。干擾程度如此嚴重，影響面不僅限能源，還會波及食品及其他成本，並在整個區域擴散」。

韓國3月的進口價格較去年同期飆升16.1%，創下自1998年1月以來最大單月漲幅；而日本因進口成本上升對匯率帶來更大壓力，上週動用350億美元支撐日圓。

印度方面，雖然當地官員表示他們仍將是全球成長最快的大型經濟體，但印度儲備銀行（RBI,印度央行）預估，自4月1日開始的新財政年度，成長率將由去年的7.6%降至6.9%，並警告由於中東衝突影響，後續預測「偏向下行」。

新加坡央行於4月進行4年來首次貨幣政策緊縮；澳洲央行本週將開會，決定是否在2026年第3度升息。

紐曼表示，各國央行官員們愈來愈擔憂經濟成長風險，這種影響將比通膨衝擊更嚴重，尤其是應對能力較弱的貧困國家。

東南亞第二大經濟體的泰國已將今年成長預測從原本的2%下調至1.5%，同時預期今年通膨將達3%，遠高於先前預測的0.3%。

物價飆升的衝擊促使部分國家考慮為消費者提供暫時性保護措施。日本推出燃料補貼，讓汽油價格維持僅比伊朗戰爭剛開始時高出約10%；菲律賓則補貼公共運輸司機；而越南則動用緊急基金以抑制燃料價格上漲。