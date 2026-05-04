快訊

彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

65歲影后實踐「奇特走路法」維持體態 減膝痛、增肌力還能活絡大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科因ASIC展望亮眼攀至歷史新高 分析師一面倒看好漲至這價位

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師紛紛調高聯發科目標股價，平均由財報公布前的2,687元調高為3,191元。路透
分析師紛紛調高聯發科目標股價，平均由財報公布前的2,687元調高為3,191元。路透

聯發科（2454）周一股價漲停達到歷史新高。這家晶片設計商第1季淨利超越分析師預期，人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）事業營收展望更讓市場士氣大振。

彭博彙整數據顯示，聯發科上周四公布財報以來，分析師紛紛調高目標股價，平均由財報公布前的2,687元調高為3,191元，調漲幅度達19%。高盛更一舉將目標價調高至5,000元。

聯發科周一漲停，創下盤中歷史新高價2,870元。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師詹家鴻（Charlie Chan）等人發布報告說：「2026 年和 2027 年的 ASIC 業績展望應能帶給投資人正面的驚喜。」

鑒於 2 奈米 TPU（張量處理器）出貨增加，大摩上調 2027 年和 2028 年 TPU 營收推估值，分別至 120 億美元與 210 億美元。

大摩報說中：「股價應會對管理階層最新的 AI ASIC（Google TPU）預測做出正面反應。」

花旗陳佳儀（Laura Chen）在內分析師指出：「儘管智慧手機市場疲軟，聯發科第1季淨利表現仍優於預期。」「為反映從雲端到邊緣運算更佳的 AI 商機，我們基於獲利預測調整進一步將目標價調升至3,100元。」

鑑於聯發科對ASIC事業的樂觀展望和在共同封裝光學元件（CPO）開發的成長機會，花旗將聯發科列為90 天內的強勢看漲名單。

彭博行業研究（BI）分析師認為，從聯發科對ASIC的評論可以看見，2026 年底至 2027 年營收會有更強勁成長。他們說：「第二個合作計畫目標在 2027 年底前進入量產，而幾個處於後期階段的機會則顯示客源正進一步擴大。」

高盛 聯發科 大摩

延伸閱讀

AI ASIC展望樂觀　聯發科漲停衝2870元創新天價

目標價5,000元！聯發科 ASIC 紅利爆發鎖漲停 IC 設計族群一起飆

高盛：聯發科2027年 EPS 可達132.18元 目標價調高到5,000元 為法人最高

15檔季賺一股本 搶手 全年成長動能可期 吸引買盤追價

相關新聞

杜拜巧克力狂熱遇上伊朗戰爭：全球開心果供應鏈的完美風暴

「買不到的開心果？」口感香脆，帶有堅果香氣和一絲奶油般柔和甜感的開心果，向來是大受歡迎的甜點原料，但近期開心果在全球市場卻因社群媒體狂熱與地緣政治衝突，正面臨著供應鏈危機。

以小吃大！曾經的迷因股GameStop出價560億美元併購eBay

遊戲零售連鎖店GameStop 將出價以 560 億美元的現金加股票收購 eBay，GameStop董事長暨執行長柯恩（Ryan Cohen）出手併購這家規模比自己大上數倍的傳奇電商巨人，無異是一次大

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

韓台股競速暴衝新高 雙雙飆漲 4% 投資人完全擁抱AI

韓台股領軍之下，亞股周一上漲接近歷史高峰，投資人對人工智慧（AI）的投資狂熱完全抵銷先前因伊朗戰爭引發的恐慌。

聯發科因ASIC展望亮眼攀至歷史新高 分析師一面倒看好漲至這價位

聯發科（2454）周一股價漲停達到歷史新高。這家晶片設計商第1季淨利超越分析師預期，人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）事業營收展望更讓市場士氣大振。

陸機器人新創靈心巧手 拚估值翻倍至60億美元 市占逾80% 產能將倍增

中國機器人新創事業靈心巧手（Linkerbot）表示，下一輪融資將尋求60億美元估值，較剛完成的30億美元B+輪翻倍。公司未說明時程，也未透露將採私募或IPO方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。