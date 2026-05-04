以小吃大！曾經的迷因股GameStop出價560億美元併購eBay

遊戲零售連鎖店GameStop 將出價以 560 億美元的現金加股票收購 eBay，GameStop董事長暨執行長柯恩（Ryan Cohen）出手併購這家規模比自己大上數倍的傳奇電商巨人，無異是一次大膽押注。

GameStop原本已持有 eBay 約 5% 股份，這次開出每股 125 美元的現金加股票的價碼，較周五收盤價溢價約 20%。GameStop 表示，已獲得道明銀行（TD Bank）承諾提供約 200 億美元的債務融資來支應這個交易。柯恩周日致函投資人承諾，交易完成後的一年內，將爭取每年撙節約20億美元。

這項併購提議為一度受散戶投資人追捧的迷因股 GameStop的驚人崛起寫下新頁。隨著玩家日益轉向數位商店購買軟體，這家實體店面正不斷縮減的門市。柯恩2021年加入GameStop董事會並接任董事長後展開整頓。

柯恩如今提議併購的是一家市值規模四倍於GameStop的公司。截至周五，GameStop 的市值為 120 億美元，而 eBay市值約為 460 億美元。不過，GameStop 手頭上擁有約 90 億美元的現金。

這兩家公司都在設法適應不斷變化的消費者偏好。GameStop 並將重點轉向收藏玩具和交易遊戲卡。而 eBay 也一直在平台上推廣收藏品和二手商品，導致雙方的事業出現重疊。

柯恩接受華爾街日報時問說：「eBay 應該也絕對會值更多錢。我正構思將 eBay 打造為一家價值數千億美元的公司。」

柯恩為自己設定了宏大的目標。今年 1 月，GameStop公布一項薪酬方案，若他能將 GameStop 的市值提升至 1,000 億美元，將獲得超過 1.71 億股的股票選擇權。柯恩在周日的新聞稿中表示，他將接管合併後的實體，且薪酬將完全根據公司的表現來計算。

彭博行業研究（BI）分析師指出：「雖然這兩家公司在收藏品和轉售業務上重疊，但我們認為達成交易的可能性很低。任何具公信力的收購都需要大幅稀釋股權，並會帶來執行上顯著的風險。」