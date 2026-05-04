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軟銀傳攜手韓商研發不用鋰鈷的鋅電池 選定夏普堺廠原址明年投產

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本軟銀集團據傳和南韓新創公司Cosmos Lab 合作，將在日本開發不需使用鋰鈷的電池，規劃最快2027會計年度在夏普（Sharp）在大阪附近堺市的液晶面板廠現址開始生產。

據日媒報導，軟銀開發的是成本低且在日本國內易於取得的材料所製成的鋅鹵素電池，並打算讓這種電池替資料中心供電。

鋅電池是下一代不需使用鋰的電池首選。其他日本企業和大學也正投入這領域的研究，而 Cosmos Lab 則在南韓政府機構及其他夥伴的支持下，致力研發類似的電池。

報導說，軟銀計劃首先將這款新電池，用於夏普堺廠興建的資料中心。未來，這些電池也可能安裝於工廠和一般住家，用來儲存太陽能和風力發電。

軟銀去年初與夏普簽訂買賣契約，斥資約1,000億日圓收購位於夏普面板堺廠相關的土地、建物，計畫打造AI資料中心、目標今年開始運轉。

南韓 日本 Sharp

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