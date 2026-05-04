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高油價衝擊加劇 航空業將整併航班迎戰暑期旺季

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

為因應伊朗戰事帶來不確定性及航空燃油價格持續高漲的壓力，英國政府今天表示，計劃在暑假旅遊旺季期間暫時允許航空公司整併航班、集中載客，以減少航班臨時取消的情況。

美國財經媒體CNBC報導，這項計畫也允許航空公司釋出部分起降時段，且不影響下一季使用權。

英國政府在聲明中表示：「這些臨時措施將允許航空公司整併同日飛往同一目的地的多個航班。」

法國興業銀行（Societe Generale）分析師指出，伊朗戰爭導致中東地區航空燃油供應減少，歐洲正面臨嚴重的物流問題。

自2月28日中東戰事爆發以來，重要航運通道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近封鎖，航空燃油價格旋即大幅飆升。

根據國際航空運輸協會（IATA）航空燃油價格監測資料，截至4月24日當週，航空燃油平均價格已升至每桶179美元，遠高於戰前平均水準。

瑞恩航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（MichaelO'Leary）4月30日接受CNBC訪問時表示，瑞恩航空受到的影響較小，是因其對80%的燃油成本進行避險，但若燃油價格遲遲無法回落，其他航空公司恐面臨「真正的倒閉危機」。

美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）日前宣布，因未能與債權人就川普政府最後一刻提出的紓困方案達成協議，公司已全面取消所有航班，啟動「有序結束營運」程序。精神航空多年來營運困難，燃油等成本飆升更使問題雪上加霜。

英國政府表示，這些應變準備是為了讓民眾在今夏出行時更有信心，透過讓航空公司更實際地進行規劃及更早確定航班時刻表，降低旅客在機場臨時面對變動的機率。

當局補充說，航空公司也將能更早安排旅客轉搭「類似服務」的班機，避免其在機場面臨「令人焦慮的延誤」。

此外，相關計畫也可避免航空公司執飛售票量未達「相當比例」的航班，並減少近乎空機飛行所造成的燃油浪費。

英國交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）表示，自荷莫茲海峽關閉以來，政府每天監測航空燃油供應情況，並與航空公司、機場及燃油供應商合作，以提前應對任何問題；她強調，目前「沒有迫在眉睫的供應問題」。

美國 歐洲 法國興業銀行 以色列 伊朗

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