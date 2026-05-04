聽新聞
0:00 / 0:00

陸西南出海東協將有捷徑 廣西平陸運河9月建成通航

經濟日報／ 記者潘維庭／綜合報導
大陸國務院總理李強到廣西參觀平陸運河建設工程，平陸運河計畫於9月建成通航，該通道將成為中國大陸西南、中南地區到東協運距最短、最便捷的出海通道，預計每年節約運輸費用人民幣52億元（約新台幣240億元）。大陸廣西平陸運河馬道樞紐建設現場。（新華社）
大陸國務院總理李強到廣西參觀平陸運河建設工程，平陸運河計畫於9月建成通航，該通道將成為中國大陸西南、中南地區到東協運距最短、最便捷的出海通道，預計每年節約運輸費用人民幣52億元（約新台幣240億元）。大陸廣西平陸運河馬道樞紐建設現場。（新華社）

大陸國務院總理李強到廣西參觀平陸運河建設工程，平陸運河計畫於9月建成通航，該通道將成為中國大陸西南、中南地區到東協運距最短、最便捷的出海通道，預計每年節約運輸費用人民幣52億元（約新台幣240億元）。

中新社報導，李強4月29日至5月1日在廣西欽州市調研，他到平陸運河聽取運河建設情況介紹，並表示要「確保如期順利通航」。平陸運河是1949年以來中國大陸第一條國家層面統籌的「通江達海大運河」。

央視新聞客戶端，平陸運河全長134.2公里，起於廣西南寧橫州市西津庫區平塘江口，由北向南經欽州靈山縣陸屋鎮，沿欽江入北部灣。平陸運河以發展航運為主，結合供水、灌溉、防洪、改善水生態環境等，主要建設航道工程、航運樞紐工程、水利設施改造工程、沿線跨河設施工程以及配套工程。

另外，平陸運河按大陸「內河I級」航道標準建設，可通航5,000噸級船舶，是大陸通航等級最高的運河，也是世界通航等級最高的江海聯通運河。

報導提到，平陸運河建成通航後，西南地區貨物經平陸運河出海，較經廣州港出海縮短內河航程560公里以上，促進「東協地區—北部灣經濟區—成渝經濟區—粵港澳大灣區」跨境跨區域產業鏈供應鏈建構，形成大陸國內、國際「雙循環」戰略連結的樞紐。

同時，平陸運河青年樞紐下游2號圍堰也在1日正式破除，水流注入青年樞紐船閘，平陸運河樞紐工程進入有水偵錯階段。先前3月18日，青年樞紐已啟動無水單機單閘偵錯。在持續1個多月的無水偵錯中，平陸運河建設管理團隊對船閘的液壓、機電等多系統進行多輪無水偵錯。「無水偵錯」重點驗證了閘門門體運行姿態、液壓啟閉機機械性能等。

央視 廣西 東協

延伸閱讀

運河百年化作音符流動　臺南水岸音樂祭點亮初夏夜色

臺南五一連假攻略 除了景點、美食，蒐羅五大活動！

將啟用的廈門翔安機場 是陸「回歸」金門的關鍵一步？

一路2400公里不嫌久 越南元首的高鐵夢是什麼風景

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

資金湧入乾淨能源ETF

最新數據顯示，全球投資人資金正以五年來最快的速度湧向乾淨能源基金，押注伊朗戰爭將使全球更重視能源安全，並加速能源轉型。

股神：當前投資環境不理想 市場價格居高不下、賭徒心態為歷來最盛

有「股神」美譽的波克夏公司董事長巴菲特，在今年的股東會不再是講台上的主角，而是坐在台下第一排，並且發言盛讚新任執行長亞伯與蘋果執行長庫克。他在場邊受訪表示，目前的投資環境不理想，市場價格太高，他也認為

新興股市夠力強壓美股 台灣、巴西的MSCI指數今年上漲14%

中東戰爭帶動能源價格上漲雖重創新興經濟體，但新興股市表現仍然強勁，反彈到新高的速度比美股標普500指數更快，MSCI新興市場今年來已上漲約14%，遠優於標普500指數的5.6%漲幅，尤其是巴西、墨西哥

輝達攻物理 AI 亞系鏈沾光 LG電子、南亞科等企業營收爆發

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）的亞洲供應商占比愈來愈高，合作範圍也從半導體拓展至機器人與智慧駕駛等「物理AI」領域，帶動LG電子、南亞科及德賽西威等亞洲企業股價與營收，一同出現爆發性

波克夏新任CEO：不會為AI而AI

波克夏新任執行長亞伯2日首次主持波克夏股東會，承諾巴菲特建立的企業文化不會改變，並且逐一說明旗下事業對於潛在機會的因應之道，包括在人工智慧（AI）領域。他表示，波克夏旗下事業已審慎使用AI工具，但「不

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。