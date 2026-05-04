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OPEC+ 下月象徵性增產
石油輸出組織與夥伴國（OPEC+）主要成員國3日同意，象徵性地提高6月石油產量，每日增產18.8萬桶。
OPEC發表聲明表示，OPEC+七個主要成員國在舉行視訊會議後，達成6月增產的協議。不過，這次增產的意義與5月相同，都僅具象徵性，因為除非荷莫茲海峽重新開放，波斯灣產油國難以增產，並將石油運到國際市場。
沙烏地阿拉伯6月產量配額將提高到每日1,029.1萬桶，遠高於實際產量；沙國向OPEC回報3月實際產量為每日776萬桶。OPEC在3月的報告指出，OPEC+所有成員國3月的平均每日產量為3,506萬桶，比2月少770萬桶，以伊拉克和沙國的產量減少最多，因出口受限。
OPEC+知情人士與分析師指出，這次增產決策，意在展現OPEC+準備在伊朗戰爭結束後提高供應量，以及儘管阿拉伯聯合大公國已於5月1日退出OPEC，OPEC營運依然照常。
曾任OPEC官員的Rystad分析師黎恩表示，OPEC正向市場釋出兩層訊息，首先是雖然阿聯退出但決策持續，其次為雖對實體供應影響有限，但OPEC仍控制產量，以刻意淡化內部分歧，並保護穩定。
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