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越南 CPI 增幅寫六年最大

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

越南3日公布，4月消費者物價指數（CPI）比去年同期急升5.46%，不僅超出市場預估，更站上六年來新高，主要是中東戰火導致國際能源價格飆漲，已開始影響越南交通運輸及投入成本。本周還有菲律賓南韓等亞洲國家會公布通膨，預料將和越南呈現同樣的狀況。

國家統計局表示，越南上月CPI年升5.46%，超出彭博資訊預估的4.8%，更高於3月的4.65%年增幅。統計局在聲明中表示，通膨之所以加速，主要是國內油價與全球燃料價格同步上漲，原物料和運輸成本上升，也推高服務和建築的價格。

越南財政部和央行皆已預估，今年CPI上升幅度最高可能達到5.5%，比河內當局設定的目標遠遠高出1個百分點，主要正是受伊朗戰爭的效應所波及。

印尼、菲律賓、南韓、泰國和台灣接下來一周將陸續公布CPI數據，根據彭博資訊的預測，除了印尼受基期的影響以外，其他國家4月的通膨年升幅都比前一個月高，且同樣都是受戰爭的影響，若衝突遲遲未解，接下來幾個月甚至到年底，亞洲各國的通膨恐怕都將居高不下。

彭博 菲律賓 南韓

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