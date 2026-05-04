輝達攻物理 AI 亞系鏈沾光 LG電子、南亞科等企業營收爆發

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）的亞洲供應商占比愈來愈高，合作範圍也從半導體拓展至機器人與智慧駕駛等「物理AI」領域，帶動LG電子、南亞科（2408）及德賽西威等亞洲企業股價與營收，一同出現爆發性成長。

隨著亞洲地區進一步整合進輝達的商業生態系，受惠於與這家AI晶片巨頭建立業務夥伴關係的亞洲股票名單愈來愈長。

光是過去一周，南韓的LG電子、台灣的南亞科技，以及中國大陸的惠州德賽西威汽車電子和上海博泰悅臻電子，都因為與這家美國晶片設計商結盟、參與供應鏈或進行產品合作的消息，成為最新一批股價大漲的公司。

彭博資訊彙整的數據顯示，亞洲供應商目前約占輝達生產成本的90%，高於去年的約65%，隨著輝達產品的需求大爆發，對亞洲合作夥伴的依賴只增不減。

瑞聯銀行（Union Bancaire Privee）董事總經理凌偉森（音譯）表示，輝達這類跨國科技公司對亞洲供應鏈的依賴勢必日益加深，物理AI將在已經蓬勃發展的需求之上再添動力。

輝達近年來不斷擴大亞洲合作夥伴名單，主要是透過與SK海力士和三星電子等供應商建立更深層、以晶片為核心的關係。雖然這些夥伴關係集中在擴展AI運算能力，但在亞洲區最新一波的行動顯示合作關係已從半導體轉向實體AI，包括機器人技術。

輝達進軍物理AI，將影響力從晶片延伸到現實世界，形同把亞洲定位為這個擴張過程中的關鍵夥伴。彭博策略師表示，隨著全球AI建設持續進行，日益增長且擴大的需求為各行各業創造機會，讓更多科技供應商加入供應鏈，意味著科技密集型的北亞市場可能會繼續表現優異。

Gama資產管理公司投資組合經理狄‧梅洛指出，亞洲的科技基礎具有結構性的重要優勢，特別是當AI在半導體、零組件、伺服器及更廣泛的硬體基礎設施中創造新需求時，「亞洲已經發展出製造先進半導體與機器人的深厚經驗及供應鏈，這為實現實體AI奠定了穩固的基礎」。