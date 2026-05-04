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大陸國產重機在WSBK匈牙利站又拿第一 張雪機車拉風 催動銷量

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
張雪機車在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站首回合正賽中奪得冠軍。（網路照片）
張雪機車在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站首回合正賽中奪得冠軍。（網路照片）

大陸國產重型機車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站再度收穫冠軍獎盃，這是此前張雪機車在葡萄牙站拿到兩個冠軍（兩回合皆奪冠）後的第三冠，此前拿到雙冠時就掀起國產機車銷售熱潮，各地傳出張雪機車賣到缺貨。

新華社報導，2026年WSBK匈牙利站WorldSSP組別首回合正賽於當地時間5月2日舉行，「張雪機車」旗下法國車手德比斯在最後一圈完成超越奪冠，繼葡萄牙站後再度為車隊拿下勝利紀錄。

張雪機車由職業摩托車手張雪於2024年創立，總部位於重慶。品牌主打高端性能摩托車，張雪機車‌2025年全年銷量約2.2萬‌輛，在國產大排量摩托車品牌中排名‌第八‌，2026 年新款車型發布後訂單增長迅速，加上拿下WSBK冠軍後銷量大增。

2026年3月開啟預定的2026款500RR和820RR車型，‌100小時內大定訂單突破5,543輛，10天鎖單量超過1萬輛。公司預計今年6月月產能突破1萬輛，全年目標銷量‌6萬‌輛，年產值約人民幣18億元。‌‌‌

《香港01》報導，此次匈牙利站首回合正賽奪冠，亦為張雪機車繼葡萄牙站包攬雙冠後的又一冠軍，車手德比斯和卡里卡蘇洛此次參賽，均駕駛張雪機車品牌的自研車型ZXMOTO 820RR-RS。

快科技此前報導稱，「張雪機車」在2026年WSBK葡萄牙站中量級組別曾斬獲雙回合冠軍（一站有兩個回合比賽），為大陸摩托車製造商在該賽事中的首個冠軍，打破國際車隊長期壟斷，該車輛國產化率超過90%，發動機、電控、車架等核心部件實現100%自主化，約五成零部件來自重慶本地供應體系。該品牌賽事表現帶動市場關注，訂單量出現大幅成長。

此外，在「張雪機車」紅透半邊天的同時，資金也源源不斷湧入，據上海證券報，更受市場關注的是，成立僅兩年的「張雪機車」在奪冠前23天完成人民幣9,000萬元A輪融資，引入金華浙江等浙江國資企業及相關上市公司資本參與，讓張雪機車的發展備受期待。

大陸 法國 新華社

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