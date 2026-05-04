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「5月賣股莫回頭」不適用 彭博：夏季有理由賣股停利

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

分析師表示，隨著時序進入夏季月份，投資人賣股停利的理由更充分，但過去「5月賣股莫回頭」的市場俗諺，可能已不再適用。

彭博市場分析師指出，今夏賣股出場更有道理，原因之一是伊朗戰爭目前看不到盡頭，而戰事拖長只會推升能源價格、助長通膨，加重聯準會（Fed）維持利率不變的壓力，甚至可能反手升息，不利美股後市。

不過，「5月賣股莫回頭」這句投資箴言，在有空調和演算法交易盛行的今天，已不再適用，因為交易演算法不會在夏季離場去度假。

分析師說，這句投資人人耳熟能詳的警語被許多市場人士奉為圭臬，然而，背後的邏輯卻深植於19世紀的倫敦。當時，倫敦金融界菁英會定期在夏季月份撤離悶熱的環境，展開夏日假期，到約莫9月中旬再返回市場。通常在這段暑休期間，不僅交易量萎縮，投資報酬率也欠佳。但在有冷氣空調和演算法驅動市場交易的今天，那些情況已不再適用。

彭博分析師說：「『5月賣股』在19世紀的倫敦言之有理，菁英人士轉赴夏日別墅度假；但在21世紀，由演算法驅動的市場不眠不休，已讓那句俗諺破功。」

伊朗戰爭 美股 Fed

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