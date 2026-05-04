新興股市夠力強壓美股 台灣、巴西的MSCI指數今年上漲14%

中東戰爭帶動能源價格上漲雖重創新興經濟體，但新興股市表現仍然強勁，反彈到新高的速度比美股標普500指數更快，MSCI新興市場今年來已上漲約14%，遠優於標普500指數的5.6%漲幅，尤其是巴西、墨西哥及台灣股市。

儘管從伊朗戰爭開打以來，MSCI新興市場指數累計小跌0.6%，遜於標普500指數同期的強漲5.1%，但新興股市4月累計強彈14.5%，為2022年來最大單月升幅，遠優於標普500指數的10.4%。

其中，首爾Kospi指數今年來大漲57%，台灣加權指數攀漲34%，巴西聖保羅證交所指數揚升16%。

新興股市上漲的主要動能之一是人工智慧（AI）。南韓與台灣科技業都是美國及全世界AI基礎設施的關鍵供應者，尤其三星電子及台積電股價今年漲幅都達到二位數，有助於韓、台股市能夠抵擋能源價格上漲的打擊。分析師並指出，巴西等新興經濟體是能源出口國，能夠不受中東戰爭的干擾。

Causeway資本管理公司執行長凱特瑞爾表示，儘管新興經濟體成長減緩，加上MSCI指數受陸股主導，拖累新興股市表現，「但已經完成報復性反彈」。

此外，分析師及投資機構也投入拉美新興經濟體的能源出口國，例如巴西是石油出口國，比其他國家更能隔絕高油價的衝擊。Rystad能源公司預測，2030年時巴西石油日產量將達476萬桶，比去年的377萬桶大幅增加。

投資機構也看好巴西經濟表現。花旗集團常務董事馬錫尼表示，巴西利率趨降，且政府可能在10月選舉之前做多，能源、原料及金融股最為有利，企業也加發股利。