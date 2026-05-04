波克夏新任CEO：不會為AI而AI

波克夏新任執行長亞伯2日首次主持波克夏股東會，承諾巴菲特建立的企業文化不會改變，並且逐一說明旗下事業對於潛在機會的因應之道，包括在人工智慧（AI）領域。他表示，波克夏旗下事業已審慎使用AI工具，但「不會為了AI而AI」。

亞伯表示，波克夏目前手握大量現金，已列出一份價格適當的有意收購公司名單，將等待市場時機出手。

他說，波克夏的BNSF鐵路事業等旗下部門，都已開始使用AI工具，但「我們將不會為了AI而從事AI」，這項技術必須「對我們的事業有加分」。

亞伯也談到波克夏價值2,880億美元的股票投資組合，其中持股最多的公司包括美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍。他表示，他與巴菲特會一起討論潛在的購股計畫。「我們一直在進行評估，但我們對現在的投資組合非常有信心。」

亞伯被問到是否考慮出售或分拆波克夏某些業務時，回答表示，若波克夏某個部門會帶來商譽風險、停止產生現金流，或更適合讓其他公司擁有時，他會考慮此事，但「我們在買東西時的態度是，就要擁有它一輩子。但這必須要是一段有用的關係」。