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股神：當前投資環境不理想 市場價格居高不下、賭徒心態為歷來最盛

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
今年波克夏股東會由新任執行長亞伯首度擔綱主角，股神巴菲特則坐在講台下第一排。（路透）
今年波克夏股東會由新任執行長亞伯首度擔綱主角，股神巴菲特則坐在講台下第一排。（路透）

有「股神」美譽的波克夏公司董事長巴菲特，在今年的股東會不再是講台上的主角，而是坐在台下第一排，並且發言盛讚新任執行長亞伯與蘋果執行長庫克。他在場邊受訪表示，目前的投資環境不理想，市場價格太高，他也認為目前金融市場的賭徒心態為歷來最盛。

在巴菲特今年元旦卸任執行長後，2日登場的波克夏股東會首度由亞伯擔綱主角，而且安排別出心裁，先以向巴菲特致敬的影片開場，接著高掛巴菲特球衣，背後是「60」，象徵巴菲特執掌波克夏60年後退休。

巴菲特在保全護送下走向講台下第一排時，吸引波克夏股東的掌聲與歡呼，他發言盛讚亞伯「正在做我以前做過的所有工作，而且還比我多一些，他是正確人選」，接著希望也出席波克夏股東會的庫克，接受現場掌聲，稱讚庫克取得不亞於蘋果已故共同創辦人賈伯斯的成就，「這是美國企業管理的奇蹟之一」。

之後，巴菲特把講台讓給亞伯，自己在場邊接受CNBC專訪。他坦承，對當前投資環境感到不悅，「這不是我們的理想環境，或者我應該說，以部署波克夏的現金來說」。波克夏會躊躇部署資本的部分原因在於，市場價格居高不下。

他再度把金融市場比喻成一座附有賭場的教堂，「去教堂的人會比去賭場的人多，但現在賭場已變得非常有吸引力」，特別指稱「當日到期選擇權」（one-day options）「既不是在投資，也不是在投機，完全只是在賭博」。

他說，這類交易的「數量多到讓人難以置信」，「現在的賭徒心態是歷來最盛」，「但這不代表投資很糟糕，而是代表現在很多東西的價格看起來都蠢到離譜」。

他被問到什麼時候才是良好的投資時機時，回應「沒人接電話」的時候，暗示市場價格要拉回。

他也建議波克夏股東與合夥人，應該遵循「推己及人」這項黃金法則，「這個整個世界都遵循這個黃金法則，將是更美妙的社會」，「從為人父母到當人老闆等所有事情都是這樣」。

另一個有趣的插曲是，亞伯在股東會問答時間安排的第一個提問對象，是人工智慧（AI）「深偽版」的巴菲特，螢幕上的巴菲特身著西裝，在自我介紹後提問為什麼要長期持有波克夏股票。

亞伯表示，這位「深偽版」巴菲特的提問影片，完全未參考真人，凸顯波克夏目前每天都在面臨的網路安全風險。

美國 庫克 球衣

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