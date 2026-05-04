油國組織同意增產 專家：影響有限

「石油輸出國組織與夥伴國」（ＯＰＥＣ+）中的七個成員國三日舉行線上會議，這是阿拉伯聯合大公國四月宣布退出後，ＯＰＥＣ+首次就產量配額做出決策。這七國在會中同意適度、有限增產。但路透三日報導指出，只要美國與以色列對伊朗的戰爭持續擾亂波斯灣石油供給，這多半不過是象徵性的「紙上增產」。

上述七國是阿爾及利亞、伊拉克、哈薩克、科威特、阿曼、俄羅斯和沙烏地阿拉伯。阿聯因不滿產量配額而於四月廿八日宣布退出石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其擴大機制ＯＰＥＣ+，本月一日生效。

根據會後的ＯＰＥＣ+聲明，為了支持國際油市穩定的共同承諾，這七國已同意六月單日增產十八點八萬桶，並將持續密切監看和評估市場現況；這七國下次開會將是六月七日。

全球風險管理公司（ＧＲＭ）分析師拉斯穆森說，外界此前就預期這七國的單日產量將增加十八點八萬桶，這和三、四月宣布增產廿點六萬桶的幅度類似，但已扣除分給阿聯的配額。然而，法新社二日報導說，這對實際產量的影響可能有限。

萊斯塔德能源公司分析師瓦利亞說，三月ＯＰＥＣ+產量降至單日二七六八萬桶，遠低於當月三六七三萬桶的配額；短缺約九百萬桶主要歸咎於中東戰事造成出口中斷，而非自願減產。在二月底美以伊戰爭爆發後，荷莫茲海峽遭封鎖，使伊拉克、科威特及沙國的石油出口受衝擊。

伊朗雖是ＯＰＥＣ+成員國，但並未受配額限制，而伊朗的石油出口正被美國封鎖。ＯＰＥＣ+第二大產油國俄國是這場戰爭的最大得利者。