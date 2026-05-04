聽新聞
0:00 / 0:00

「賭徒心態歷來最盛」巴菲特：市場價格太高

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導
「股神」巴菲特2日受訪感嘆現今市場充斥賭徒心態，繼續宣揚他的「耐心投資」理念。 美聯社
「股神」巴菲特2日受訪感嘆現今市場充斥賭徒心態，繼續宣揚他的「耐心投資」理念。 美聯社

被譽為「股神」的波克夏公司董事長巴菲特，在今年的股東會不再是講台上的主角，而是坐在台下第一排，並發言盛讚新任執行長亞伯與蘋果執行長庫克。他在場邊受訪表示，目前的投資環境不理想，市場價格太高，他也認為目前金融市場的賭徒心態為歷來最盛。

巴菲特今年元旦卸任執行長後，二日登場的波克夏股東會首度由亞伯首度擔綱主角，並先以向巴菲特致敬的影片開場，接著高掛巴菲特球衣，背後是「六十」，象徵巴菲特執掌波克夏六十年後退休。

巴菲特在場邊接受美媒ＣＮＢＣ專訪。他坦承，對當前投資環境感到不悅，波克夏會躊躇部署資本的部分原因在於，市場價格居高不下。

他再度把金融市場比喻成一座附有賭場的教堂，「去教堂的人會比去賭場的人多，但現在賭場已變得非常有吸引力」，特別指稱「當日到期選擇權」（one-day options）「既不是在投資，也不是在投機，完全只是在賭博」。

他說，這類交易「數量多到讓人難以置信」，「現在的賭徒心態是歷來最盛」，「但這不代表投資很糟糕，而是代表現在很多東西的價格看起來都蠢到離譜」。

庫克 元旦 蘋果

延伸閱讀

農村男從海爾集團最年輕銷售總監變保險大王 連續108周每周簽3張保單

00981A績效狂飆！網封「瑤池金母」…鄉民搶入瑤姐神教讚：台股巴菲特

主動ETF打敗0050？他陷兩難「該選哪邊」 網點關鍵：短期贏不代表長期贏

公司一半同事都在做1事 他驚呼：全民賭博時代？

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

油國組織同意增產 專家：影響有限

「石油輸出國組織與夥伴國」（ＯＰＥＣ+）中的七個成員國三日舉行線上會議，這是阿拉伯聯合大公國四月宣布退出後，ＯＰＥＣ+首次就產量配額做出決策。這七國在會中同意適度、有限增產。但路透三日報導指出，只要美

「賭徒心態歷來最盛」巴菲特：市場價格太高

被譽為「股神」的波克夏公司董事長巴菲特，在今年的股東會不再是講台上的主角，而是坐在台下第一排，並發言盛讚新任執行長亞伯與蘋果執行長庫克。他在場邊受訪表示，目前的投資環境不理想，市場價格太高，他也認為目

碩士學歷60歲老將竟成低薪AI訓練師！「高年級生的AI轉型」殘酷真相

面對AI浪潮衝擊，許多資深員工選擇不再投身學習新技術，而是提前躺平，開啟退休生活。《華爾街日報》觀察，這些人在過去數十年間經歷個人電腦、網路、智慧型手機技術轉型，當AI時代來臨時，部分老將選擇將之視為

傳OPEC+6月產量 象徵性提高18.8萬桶

石油輸出組織與夥伴國（OPEC+）代表說，主要成員國同意6月象徵性增產，依據3日視訊會議敲定的結果，每日產量將增加18.8萬桶，

「股神」巴菲特曝當前投資環境「不理想」 市場充斥賭徒心態

有「股神」稱號的波克夏公司董事長巴菲特，2日出席波克夏股東會，在場接受訪問時表示，波克夏並未看到「理想的投資環境」，再度把市場比喻為一座附有賭場的教堂，認為目前金融市場的賭徒心態為歷來最盛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。