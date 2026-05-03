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傳OPEC+6月產量 象徵性提高18.8萬桶

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
OPEC+代表說，主要成員國同意6月象徵性增產。路透
OPEC+代表說，主要成員國同意6月象徵性增產。路透

石油輸出組織與夥伴國（OPEC+）代表說，主要成員國同意6月象徵性增產，依據3日視訊會議敲定的結果，每日產量將增加18.8萬桶，

OPEC+這次增產與5月相同，都只是象徵性，因為除非荷莫茲海峽重新開放，波斯灣產油國難以增產，並將石油運到國際市場。

OPEC主要會員國阿聯已於5月1日退出；此舉雖不會對石油供給造成立即性衝擊，但意味一旦荷莫茲海峽重啟，阿聯能自行決定增產速度，不受OPEC生產限額影響，可能會在未來引發油價戰。

石油 波斯灣 OPEC

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