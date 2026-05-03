傳OPEC+6月產量 象徵性提高18.8萬桶

有「股神」稱號的波克夏公司董事長巴菲特，2日出席波克夏股東會，在場接受訪問時表示，波克夏並未看到「理想的投資環境」，再度把市場比喻為一座附有賭場的教堂，認為目前金融市場的賭徒心態為歷來最盛。

2026-05-03 19:26