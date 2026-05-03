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股神巴菲特曝當前投資環境「不理想」 市場充斥賭徒心態

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「股神」巴菲特曝當前投資環境「不理想」 市場充斥賭徒心態

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
「股神」巴菲特2日受訪感嘆現今市場充斥賭徒心態，繼續宣揚他的「耐心投資」理念。 美聯社
「股神」巴菲特2日受訪感嘆現今市場充斥賭徒心態，繼續宣揚他的「耐心投資」理念。 美聯社

有「股神」稱號的波克夏公司董事長巴菲特，2日出席波克夏股東會，在場接受訪問時表示，波克夏並未看到「理想的投資環境」，再度把市場比喻為一座附有賭場的教堂，認為目前金融市場的賭徒心態為歷來最盛。

巴菲特2日接受CNBC專訪表示，在他掌管波克夏的60年間，只有五年是「真的充滿絕佳投資機會」。但當他找不到任何好的交易時，這位「奧馬哈的先知」對於什麼也不做，也安然自得。

在波克夏現金部位增至歷史新高之際，他坦承，當前投資環境感到不悅，「這不是我們的理想環境，或者我應該說，以部署波克夏的現金來說」。他表示，波克夏擁有「正確的管理階層」，也具備「挑選（符合）我們（優勢）標的」的能力，但有時似乎只能什麼都不做，會躊躇部署資本的部分原因在於，市場價格居高不下。

巴菲特被問到甚麼時候才是良好的投資時機時，回營「沒人接電話」的時候，暗示市場價格要拉回。

他也再度把金融市場比喻成一座附有賭場的教堂，區隔出傳統價值投資、以及當前熱衷於短期選擇權交易和預測市場的情況，但現在賭場這一塊已非常有吸引力。

他特別指稱日益受歡迎的「當日到期選擇權」（one-day options），「既不是在投資，也不是在投機，完全只是在賭博」。

他指出，現在對賭博的熱忱正處於高峰，並舉了一名美國陸軍士兵事先得知美軍將拘捕委內瑞拉獨裁者馬杜洛、在預測市場賺了40萬美元後遭司法部起訴這個例子，「這些事情的數量多到讓人難以置信」，「現在的賭徒心態是歷來最盛」，「但這不代表投資很糟糕，而是代表現在很多東西的價格看起來都蠢到離譜」。

他也建議波克夏股東與合夥人，應該遵循「推己及人」這項黃金法則，「這個整個世界都遵循這個黃金法則，將是更美妙的社會」，「從為人父母到當人老闆等所有事情都是這樣」。

波克夏 巴菲特

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